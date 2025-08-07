Агент Тикнизяна: «Наир получает от Европы то, что и хотел. Он доволен»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Црвены Звезды» Наира Тикнизяна, ответил на вопрос «СЭ» об адаптации игрока в Сербии.

«Адаптация идет, Наир доволен. Вчера, например, обыграли «Лех» в квалификации Лиги чемпионов. Наир хорошо адаптировался в коллективе, к требованиям тренера. Он в хороших отношениях с командой. Например, пришел Марко Арнаутович — он дает Наиру советы. То, что он хотел от Европы, то и получает. Надеемся, будет прогрессировать и идти семимильными шагами», — сказал Клюев «СЭ».

22 июня 26-летний Тикнизян перешел из «Локомотива» в «Црвену Звезду». Он заключил контракт с сербским клубом на три сезона — до 2028 года.