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Сегодня, 12:50

Агент Кокорина сообщил, что нападающий намерен продолжить выступать за «Арис» в следующем сезоне

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Агент нападающего «Ариса» Александра Кокорина Тимофей Бердышев в разговоре с «СЭ» высказался о будущем футболиста.

Ранее генеральный директор «Ариса» Павел Гогнидзе в интервью «РБ Спорт» заявил о намерении продолжить сотрудничество с 33-летним россиянином.

«Если в «Арисе» говорят о желании продлить контракт с Кокориным, значит так и есть. Александр намерен продолжить карьеру там в следующем сезоне. Его сегодня устраивает «Арис», — сказал Бердышев «СЭ».

В текущем сезоне Кокорин провел 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи.

Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
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