Агент Фернандеса: «Марио не жалеет о решении вернуться в футбол»

Агент Жорже Машаду, представляющий интересы защитника «Интернасьонала» Марио Фернандеса, ответил на вопрос о самочувствии футболиста после возобновления карьеры.

«Марио не жалеет о решении вернуться в футбол. Он очень хорошо себя чувствует, жалоб на здоровье нет», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

После окончания сезона-2021/22 Фернандес приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022-го футболист объявил о возобновлении карьеры игрока и перешел из ЦСКА в «Интернасьонал» на правах аренды до декабря 2023 года. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2024 года.