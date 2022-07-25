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Сегодня, 20:25

Агент Дории заявил, что предложение от «Зенита» по игроку еще не поступало

Алексей Еремин
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Марсело Фернандес, агент защитника «Сантос Лагуна» Дория, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны «Зенита». Ранее сообщалось, что питерский клуб планирует подписать бразильца.

«На данный момент из «Зенита» по Дория ко мне никто не обращался. Но мы обязательно рассмотрим предложение, если оно поступит», — цитирует Фернандеса «Чемпионат».

27-летний капитан «Сантос Лагуны» в прошедшем сезоне провел 35 матчей за клуб во всех турнирах и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока «Марселя» в 6 миллионов евро.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4766761-agent-zaschitnika-doria-otreagiroval-na-informaciyu-ob-interese-zenita.html
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