Агент Черышева назвал возможным переход футболиста в «Паниониос»

Жорди Саллес, агент экс-полузащитника «Венеции» Дениса Черышева ответил «СЭ» на вопрос о возможном переходе футболиста в греческий «Паниониос».

«Этот вариант возможен, но пока ничего не подтверждено», — сказал Саллес «СЭ».

Ранее в соцсетях клуба появилась публикация, в которой говорится о скором прохождении Черышевым медосмотра для завершения перехода.

После ухода из «Венеции» Денис Черышев является свободным агентом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.