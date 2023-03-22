Агент Барача: «У Матео травма подколенного сухожилия, но он сможет сыграть уже в следующем матче»

Стипе Лапич, агент защитника «Остенде» Матео Барача, высказался о травме футболиста.

«У Матео травма подколенного сухожилия, но он сможет сыграть уже в следующем матче. До понедельника он будет проходить восстановительные процедуры в Хорватии, после чего начнет тренироваться с командой», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

28-летний защитник в зимнее трансферное окно перешел в бельгийский «Остенде» на правах аренды из «Крыльев Советов».