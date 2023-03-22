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Сегодня, 14:23

Агент Барача: «У Матео травма подколенного сухожилия, но он сможет сыграть уже в следующем матче»

Алина Савинова
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Стипе Лапич, агент защитника «Остенде» Матео Барача, высказался о травме футболиста.

«У Матео травма подколенного сухожилия, но он сможет сыграть уже в следующем матче. До понедельника он будет проходить восстановительные процедуры в Хорватии, после чего начнет тренироваться с командой», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

28-летний защитник в зимнее трансферное окно перешел в бельгийский «Остенде» на правах аренды из «Крыльев Советов».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-baracha-u-mateo-travma-no-on-vosstanovitsya-k-sleduyushhemu-matchu/
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ФК Остенде
Матео Барач
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