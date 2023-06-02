Агент аргентинского футболиста Муро подтвердил переговоры с «Оренбургом»

Факундо Фрага, агент полузащитника «Химнасии» Томаса Муро, прокомментировал слухи о переходе игрока в «Оренбург».

«Мы действительно близки к соглашению с «Оренбургом». Томас хочет продолжить карьеру в РПЛ. Это отличный чемпионат», — цитирует агента Sport24.

1 июня спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что переговоры с футболистом и его представителями находятся в завершающей стадии.

В текущем сезоне 21-летний аргентинец сыграл за «Химнасию» 12 матчей и отдал одну результативную передачу. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 400 тысяч евро.