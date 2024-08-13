Агент Антона Миранчука исключил переход футболиста в ПАОК

Представитель российского полузащитника Антона Миранчука Вадим Шпинев поделился мнением о том, может ли игрок перейти в греческий ПАОК.

«Никакого ПАОКа не будет, никто с ними не разговаривает», — приводит слова Шпинева Metaratings.ru.

Летом 2024 года 28-летний Миранчук покинул «Локомотив» в статусе свободного агента. В прошлом сезоне полузащитник сыграл за железнодорожников 38 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.