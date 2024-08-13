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Сегодня, 20:40

Агент Антона Миранчука исключил переход футболиста в ПАОК

Ана Горшкова
Корреспондент
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Представитель российского полузащитника Антона Миранчука Вадим Шпинев поделился мнением о том, может ли игрок перейти в греческий ПАОК.

«Никакого ПАОКа не будет, никто с ними не разговаривает», — приводит слова Шпинева Metaratings.ru.

Летом 2024 года 28-летний Миранчук покинул «Локомотив» в статусе свободного агента. В прошлом сезоне полузащитник сыграл за железнодорожников 38 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.

Источник: Metaratings.ru
Антон Миранчук
ФК ПАОК
Вадим Шпинев
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