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Сегодня, 10:43

Агент Андрея Чернышова рассказал, как тренер решил возглавить индийский клуб «Мохаммедан»

Виктория Кравченко
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Агент российского тренера Андрея Чернышова Рамил Адигезалов рассказал, как специалист решил возглавить индийский клуб «Мохаммедан».

«После того как закончился контракт в Сербии, у нас был диалог с одним клубом из Саудовской Аравии. Они вышли в вышку. Там сразу президент сказал, что есть два кандидата: испанец и Андрей. Он выбрал испанца. И остальные предложения были без конкретики и где-то с конкретикой, но неинтересные.

И тут набрал президент «Мохаммедана», сказал, что очень недоволен нынешним тренером, и спросил, интересно ли было бы Андрею вернуться. Конечно, интересно. Клуб родной, поменялись игроки, осталось четыре игрока из того состава. Но тренерский штаб остался тем же. Его все знают, все ждут. Как домой вернулся», — цитирует Адигезалва Legalbet.

Чернышов возглавил «Мохаммедану» в конце августа и заключил контракт с клубом на один сезон.

Андрей Чернышов
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