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23 июля 2025, 16:45

Агент Тикнизяна об адаптации в «Црвене Звезде»: «Ему все нравится. Руководство сербского клуба дольно игроком»

Константин Белов
Корреспондент

Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Црвены Звезды» Наира Тикнизяна, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об адаптации 26-летнего игрока в сербском клубе.

«Адаптация Наира Тикнизяна в «Црвене Звезде» проходит очень хорошо. Наир провел две официальные встречи за новую команду. Ему все нравится. Руководство сербского клуба дольно игроком», — сказал Клюев «СЭ».

22 июня сербский клуб объявил о трансфере 26-летнего футболиста из «Локомотива». Защитник подписал трехлетний контракт с клубом.

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Наир Тикнизян
ФК Црвена Звезда
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