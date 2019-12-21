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АЕК впервые сыграл вничью под руководством Карреры

22:55
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«Ламия» и АЕК не забили голов в матче 16-го тура чемпионата Греции. Для афинской команды это первая ничья под руководством Массимо Карреры после двух побед.

АЕК (28 очков) занимает третье место в турнирной таблице, отставание от лидеров — «Олимпиакоса» и ПАОК — 9 очков, но у команды Карреры на игру больше.

Чемпионат Греции

16-й тур

«Ламия» — АЕК — 0:0

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/greece/natinal/2019-2020/

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