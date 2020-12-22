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АЕК Карреры сыграл вничью с «Волосом», судья показал три красные карточки

00:16
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АЕК в матче 13-го тура чемпионата Греции дома сыграл вничью с «Волосом» со счетом 2:2.

В составе хозяев отличились Муамер Танкович и Карим Ансарифард, гости ответили точными ударами Франко Феррари и Амра Варды. Также в матче было три удаления: у АЕКа были удалены Паулинью и Евгений Шахов, у «Волоса» — Родриго Коломбо.

Для команды Массимо Карреры это вторая ничья подряд в чемпионате Греции.

После этого матча АЕК с 24 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Волос» с 16 очками — на седьмой строчке.

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