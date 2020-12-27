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АЕК сообщил о прибытии Маноло Хименеса

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АЕК в Twitter сообщил о прибытии Маноло Хименеса. Собщалось, что испанец в скором времени возглавит греческий клуб в четвертый раз в карьере.

«Маноло здесь! Давайте начнем!» — сообщает пресс-служба АЕК.

Хименес, известный по работе в «Севилье», «Сарагосе» и «Лас-Пальмас», работал с АЕК в 2010-2011 годах, 2017-2018 годах и 2019-м.

АЕК занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Греции. Ранее команда не смогла выйти в плей-офф Лиги Европы.

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