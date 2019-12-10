АЕК провел презентацию нового главного тренера. Фото с Каррерой

Во вторник, 10 декабря, прошла официальная презентация нового главного тренера АЕКа, сообщает пресс-служба афинского клуба. 8 декабря команду возглавил Массимо Каррера.

АЕК после 13 туров занимает третье место с 21 баллом в турнирной таблице чемпионата Греции.

Каррера тренировал «Спартак» с 2016-й по 2018 год. Под руководством итальянца красно-белые стали чемпионами России-2016/17 и выигрывали Суперкубок страны-2017.

Массимо Каррера: «Так счастлив вернуться в работу!»