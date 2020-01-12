АЕК потерпел первое поражение при Каррере, уступив ПАОК

АЕК с минимальным счетом проиграл ПАОК в матче 18-го тура чемпионата Греции (0:1). Единственный гол с пенальти забил полузащитник Виеринья. Это первое поражение желто-черных при новом главном тренере Массимо Каррере. АЕК остался вдевятером в концовке встречи: на 90-й минуте был удален защитник Никлас Хулт, а на 90+5-й вторую желтую карточку получил нападающий Марко Ливайя.

АЕК с 31 баллом занимает 3-е место в турнирной таблице. ПАОК набрал 43 очка и закрепился на второй строчке.

Чемпионат Греции. Суперлига

18-й тур

ПАОК — АЕК — 1:0 (0:0)

Гол: Виеринья, 57 — с пенальти.