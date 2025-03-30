Голевой пас Чалова принес ПАОКу победу над АЕКом

ПАОК на выезде обыграл АЕК в матче 1-го тура чемпионского раунда чемпионата Греции — 3:2.

На 22-й минуте полузащитник хозяев Петрос Манталос открыл счет, на 47-й минуте хавбек АЕКа Эрик Ламела забил второй мяч своей команды.

У гостей на 58-й минуте отличился Яннис Константелиас, на 67-й минуте Андрия Живкович сравнял счет, а на 85-й минуте Димитирос Пелкас забил победный гол с передачи россиянина Федора Чалова.

Чалов вышел на замену на 58-й минуте, другой российский футболист ПАОКа Магомед Оздоев вышел в стартовом составе, провел на поле всю игру и получил желтую карточку.

ПАОК занимает четвертое место в таблице греческой суперлиги с 49 очками. АЕК идет на второй строчке с 53 очками.

Греция. Национальная лига

Чемпионский раунд. 27-й тур

АЕК — ПАОК — 2:3 (1:0)

Голы: Манталос, 22 — с пенальти (1:0). Ламела (Мукуди), 47 (2:0). Константелиас (Михаилидис), 58 (2:1). Живкович (Михаилидис), 67 (2:2). Пелкас (Чалов), 85 (2:3).