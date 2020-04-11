АЕК Карреры заплатил штраф за болельщика, нарушившего карантин, и подарил ему абонемент

АЕК выплатил штраф за болельщика, который отправился посмотреть на стройку нового клубного стадиона, нарушив карантин из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает сайт inaek.com.

Сообщается, что президент клуба Димитрис Мелиссанидис, узнав о случившемся, решил выплатить штраф за нарушителя. Ему подарили также абонемент на следующий сезон. При этом болельщика все же попросили оставаться дома в ближайшее время по соображениям безопасности.

Сезон в Греции прерван из-за коронавируса. АЕК на данный момент возглавляет бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера. Команда занимает шестое место в чемпионате Греции.