АЕК Карреры разгромил «Ларису»

АЕК дома одержал разгромную победу над «Ларисой» (3:0) в матче 19-го тура чемпионата Греции. Игра прошла в Афинах.

В составе хозяев отличились полузащитник Андре Симоэш, нападающий Нельсон Оливейра и защитник Элдер Лопеш.

Команда Массимо Карреры располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Греции с 34 очками. «Лариса» — 23 балла и 10-я строчка.

55-летний Каррера возглавляет АЕК с 8 декабря 2019-го. Под руководством итальянского специалиста команда четыре раза одержала победу, два раза сыграла вничью при одном поражении.