АЕК Карреры проиграл «Олимпиакосу» в финале Кубка Греции

«Олимпиакос» стал обладателем Кубка Греции в сезоне-2020/21. В финальном матче клуб из Пирея обыграл АЕК — 1:0. Афинской командой руководит бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, а в составе вышел экс-форвард «Рубина» Марко Ливая.

«Олимпиакос» завоевал Кубок страны в рекордный 28-й раз (у «Панатинаикоса» 18 побед) и впервые с 2015 года. В этом сезоне он также в 45-й раз выиграл чемпионат Греции.

Кубок Греции

Финал

АЕК — «Олимпиакос» — 0:1 (0:1)

Гол: Ранджелович, 10.

Незабитый пенальти: Эль-Араби (О), 56.