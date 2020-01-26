АЕК Карреры потерял очки с лидером таблицы «Олимпиакосом»

АЕК и «Олимпиакос» сыграли вничью в матче 21-го тура чемпионата Греции — 0:0. Клуб из Афин возглавляет бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера. Под его руководством АЕК одержал пять побед, трижды сыграл вничью и потерпел одно поражение.

В стартовом составе команды Карреры вышли бывший защитник «Томи» Огнен Враньеш, экс-хавбек «Ахмата» Дамьян Шиманьски и бывший форвард «Рубина» Марко Ливая. За «Олимпиакос» с первых минут играл экс-капитан «Динамо» Матье Вальбуэна. Все четверо были заменены по ходу встречи.

«Олимпиакос» лидирует в чемпионате, АЕК идет на третьем месте.

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21-й тур

АЕК — «Олимпиакос» — 0:0

Удаление: Андре Симоэш (А), 87.