АЕК Карреры обыграл «Волос» и одержал пятую победу в восьми играх

АЕК в гостях одержал победу над «Волосом» (3:1) в матче 20-го тура чемпионата Греции. Игра прошла в городе Волос.

В составе АЕКа отличились защитник Мариос Ойконому, форвард Христос Альмпанис и хавбек Виктор Клонаридис. Единственный мяч за «Волос» забил полузащитник Икер Гуаррочена.

Команда Массимо Карреры располагается на третьем месте в турнирной таблице греческой суперлиги с 37 очками. «Волос» — 22 балла и 11-я строчка.

55-летний бывшй главный тренер «Спартака» возглавляет АЕК с 8 декабря 2019-го. Под руководством итальянского специалиста команда пять раз одержала победу, два раза сыграла вничью при одном поражении.

26 января АЕК сыграет в Афинах с «Олимпиакосом».