Адвокат Добровинский — о задержании Дани Алвеса: «Мир сошел с ума»

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал информацию о задержании бразильского защитника Дани Алвеса по делу о сексуальных домогательствах.

«Мы живем в совершенно феноменальном мире, в котором, если мужчина прикоснулся к чьей-то ноге, в данном случае женской, его могут отправить под домашний арест, заставить заплатить космические суммы штрафа и прочее, — цитирует Sport24 Добровинского. — Как можно доказать, разрешила она ему положить руку на ногу или нет? А если она ему разрешила, а теперь говорит, что нет? Становится просто опасно ухаживать за женщинами на Западе. Ведь если ты пригласишь женщину в ресторан, или возьмешь за талию, то ты можешь оказаться в тюрьме. Мне кажется, все идет к тому, что отношения между мужчиной и женщиной превратятся в отношения по переписке. Но интересно еще вот что: если бы это был не известный футболист Дани Алвес, с него бы требовали денежную компенсацию? Мир сошел с ума».

По версии заявителя, Алвес, который находился в отпуске в Барселоне после участия на ЧМ-2022, на вечеринке в ночном клубе подошел к молодой женщине и без ее согласия засунул руку ей под нижнее белье. Сам Алвес подтвердил, что был в ночном клубе, однако все обвинения он отверг. Он заявил, что это является попыткой навредить ему и его близким.

В настоящий момент 39-летний Алвес является защитником мексиканского «Пумаса». На чемпионате мира в Катаре футболист принял участие в двух матчах в составе сборной Бразилии.