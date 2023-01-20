Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 16:54

Адвокат Добровинский — о задержании Дани Алвеса: «Мир сошел с ума»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал информацию о задержании бразильского защитника Дани Алвеса по делу о сексуальных домогательствах.

«Мы живем в совершенно феноменальном мире, в котором, если мужчина прикоснулся к чьей-то ноге, в данном случае женской, его могут отправить под домашний арест, заставить заплатить космические суммы штрафа и прочее, — цитирует Sport24 Добровинского. — Как можно доказать, разрешила она ему положить руку на ногу или нет? А если она ему разрешила, а теперь говорит, что нет? Становится просто опасно ухаживать за женщинами на Западе. Ведь если ты пригласишь женщину в ресторан, или возьмешь за талию, то ты можешь оказаться в тюрьме. Мне кажется, все идет к тому, что отношения между мужчиной и женщиной превратятся в отношения по переписке. Но интересно еще вот что: если бы это был не известный футболист Дани Алвес, с него бы требовали денежную компенсацию? Мир сошел с ума».

По версии заявителя, Алвес, который находился в отпуске в Барселоне после участия на ЧМ-2022, на вечеринке в ночном клубе подошел к молодой женщине и без ее согласия засунул руку ей под нижнее белье. Сам Алвес подтвердил, что был в ночном клубе, однако все обвинения он отверг. Он заявил, что это является попыткой навредить ему и его близким.

В настоящий момент 39-летний Алвес является защитником мексиканского «Пумаса». На чемпионате мира в Катаре футболист принял участие в двух матчах в составе сборной Бразилии.

Источник: Sport24

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус 2
Монца 1
Матч завершен

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
Дани Алвес
Футбол
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Немецких шахматистов будут штрафовать за матчи с россиянами. Снова дискриминация
Рублев — в третьем круге Australian Open. Лидеры нашего мужского тенниса пока без потерь
Суд признал геноцидом преступления нацистов на Ставрополье в годы ВОВ
Погиб 18-летний актер Арсен Суховский — чем известен молодой артист
Автомобиль убийцы Дарьи Дугиной обнаружен под Киевом
Белый медведь пришел посмотреть на ледокол «Урал» у мыса Желания
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чернышов: «В России вечерами не было уверенности и защищенности на улице, а в Сербии — есть»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости