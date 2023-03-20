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Сегодня, 13:31

Адиев: «Зайнутдинов вызван в сборную Казахстана. С точки зрения медицины у Бахтиера нет проблем»

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал, что полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов вызван в национальную команду.

«Зайнутдинов вызван в сборную Казахстана, и уже сегодня мы ждем его приезда в расположение национальной команды. В каком состоянии футболист, будем определяться на месте. С точки зрения медицины, у Бахтиера нет проблем, вчера игрок был в заявке ЦСКА на матче с «Зенитом», но есть проблема с игровой практикой. Футболист только восстановился, а его сразу вызывают в сборную. Поэтому, как только Зайнутдинов прибудет в расположении нашей команды, мы, тренерский и медицинский штаб, на месте определимся», — приводит Sport24 слова Адиева.

Сборная Казахстана в марте проведет два матча в рамках квалификации чемпионата Европы-2024. 23 марта команда сыграет со Словенией, 26-го встретится с Данией.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-20-adiyev-zaynutdinov-vyzvan-v-sbornuyu-kazakhstana-s-tochki-zreniya-meditsiny-u-nego-net-problem
Магомед Адиев
Сборная Казахстана по футболу
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