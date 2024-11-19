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Адиев отреагировал на слова Черчесова о «бесхозной» сборной Казахстана

Даниил Аршавский
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Бывший главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев ответил на критику со стороны нынешнего наставника национальной команды страны Станислава Черчесова.

После поражения Казахстана от сборной Норвегии в матче Лиги наций (0:5) Черчесов заявил, что до его прихода сборная была «бесхозна».

«Очень уважительно отношусь к Станиславу Саламовичу. Но слова про бесхозную команду, конечно же, меня немного задевают. Получается, работа мной и федерацией не проводилась до него? Ожидания были несколько другими с приходом Станислава Черчесова. То есть рассчитывали, что результаты будут лучше, чем у меня. К сожалению, получилось не то, что все ожидали», — цитирует Адиева РИА Новости.

Под руководством 61-летнего россиянина казахстанская национальная команда не одержала ни одной победы в Лиге наций, потерпев пять поражений и допустив одну ничью, а также установила антирекорд турнира по числу пропущенных голов.

Источник: РИА Новости
Магомед Адиев
Станислав Черчесов
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
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