Адебайор по пути домой в Того попал в Бенин, где проведет две недели на карантине

Форвард парагвайской «Олимпии» Эмманюэль Адебайор попал в затруднительную ситуацию по пути домой в Того, сообщает TNT Sports.

Чемпионат Парагвая был остановлен из-за коронавируса, поэтому 36-летний тоголезец отправился в свою страну к семье. Адебайору пришлось сделать остановку в Бенине, и по распоряжению властей форварду придется провести на карантине 14 дней, после чего он сможет отправиться в Того.

Адебайор присоединился к «Олимпии» из Асунсьона 11 февраля 2020 года, перейдя из турецкого «Кайсериспора», и уже провел первый матч за новый клуб.