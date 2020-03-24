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Адебайор по пути домой в Того попал в Бенин, где проведет две недели на карантине

15:59
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Форвард парагвайской «Олимпии» Эмманюэль Адебайор попал в затруднительную ситуацию по пути домой в Того, сообщает TNT Sports.

Чемпионат Парагвая был остановлен из-за коронавируса, поэтому 36-летний тоголезец отправился в свою страну к семье. Адебайору пришлось сделать остановку в Бенине, и по распоряжению властей форварду придется провести на карантине 14 дней, после чего он сможет отправиться в Того.

Адебайор присоединился к «Олимпии» из Асунсьона 11 февраля 2020 года, перейдя из турецкого «Кайсериспора», и уже провел первый матч за новый клуб.

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