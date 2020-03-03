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8-кратный чемпион Молдавии «Зимбру» расформирован из-за отсутствия финансирования

18:13
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«Зимбру» снялся с участия в чемпионате Молдавии и не будет выступать даже в низших лигах. По словам директора клуба Севастьяна Ботнаря, решение связано с тем, что владелец Николай Черный отказался финансировать основную команду, сообщает Ziarul National.

В августе 2019 года, по итогам первой части сезона, «Зимбру» расторг контракт с 19 футболистами. Однако это не исправило плачевного финансового положения клуба.

«Зимбру» — восьмикратный чемпион Молдавии. Это второй результат в истории страны после «Шерифа» (18).

В 2000 году «Зимбру» дошел до финала Кубка Содружества, где уступил «Спартаку» (0:3).

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