73-летний португалец Феррейра возглавил «Сантос»

Новым главным тренером «Сантоса» стал португальский специалист Жезуалду Феррейра, сообщает официальный сайт бразильского клуба.

Listamos todos os comandantes estrangeiros que passaram pelo Peix?o. Jesualdo ? o nosso 16° treinador de fora do Brasil e o 1? portugu?s. Boa sorte e vamos pra cima! ???? pic.twitter.com/kxeoHeoLtE — Santos Futebol Clube (@SantosFC) December 23, 2019

73-летний тренер стал 16-м иностранцем во главе «Сантоса» и первым португальцем. Феррейра известен по работе с «Бенфикой, «Брагой», «Боавиштой», «Порту, «Спортингом», «Панатинаикосом», «Малагой» и другими клубами. Последним местом его работы был катарский «Аль-Садд». Трехкратный чемпион Португалии, чемпион Катара, чемпион Египта во главе «Замалека».

Ранее сообщалось, что «Сантос» может возглавить бывший тренер «Зенита» Мирча Луческу, но румынский специалист отклонил предложение и ведет переговоры со швейцарским «Сьоном».