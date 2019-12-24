Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

73-летний португалец Феррейра возглавил «Сантос»

18:34
Теги:

Новым главным тренером «Сантоса» стал португальский специалист Жезуалду Феррейра, сообщает официальный сайт бразильского клуба.

73-летний тренер стал 16-м иностранцем во главе «Сантоса» и первым португальцем. Феррейра известен по работе с «Бенфикой, «Брагой», «Боавиштой», «Порту, «Спортингом», «Панатинаикосом», «Малагой» и другими клубами. Последним местом его работы был катарский «Аль-Садд». Трехкратный чемпион Португалии, чемпион Катара, чемпион Египта во главе «Замалека».

Ранее сообщалось, что «Сантос» может возглавить бывший тренер «Зенита» Мирча Луческу, но румынский специалист отклонил предложение и ведет переговоры со швейцарским «Сьоном».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир