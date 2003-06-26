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Лусиу не горит желанием играть в Риме

26 июня 2003, 13:11

     Заявление президента итальянской "Ромы" о покупке у немецкого "Байера" бразильца Лусиу пока не подтвердилось. Клуб из Леверкузена готов отпустить своего защитника в римский клуб, если тот выразит желание перейти в "Рому", однако, этого, по словам бизнес-директора "Байера" Раймунда Кальмунда, до сих пор не произошло. Впрочем, представители "Ромы" уже находятся в Германии и кроме Лусиу их также интересует его одноклубника Бернд Шнайдер.

     Впрочем, пока не очень понятно, чем "Рома" собирается расплачиваться за возможную сделку. Игроки римского клуба не получают зарплату с марта этого года. Им также до сих пор не выплачены 50% призовых за удачно проведенный сезон 2001/02.

Дополнительная информация:

sportinglife.com

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