Лусиу не горит желанием играть в Риме
26 июня 2003, 13:11
Заявление президента итальянской "Ромы" о покупке у немецкого "Байера" бразильца Лусиу пока не подтвердилось. Клуб из Леверкузена готов отпустить своего защитника в римский клуб, если тот выразит желание перейти в "Рому", однако, этого, по словам бизнес-директора "Байера" Раймунда Кальмунда, до сих пор не произошло. Впрочем, представители "Ромы" уже находятся в Германии и кроме Лусиу их также интересует его одноклубника Бернд Шнайдер.
Впрочем, пока не очень понятно, чем "Рома" собирается расплачиваться за возможную сделку. Игроки римского клуба не получают зарплату с марта этого года. Им также до сих пор не выплачены 50% призовых за удачно проведенный сезон 2001/02.
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