Лусиу не горит желанием играть в Риме

Заявление президента итальянской "Ромы" о покупке у немецкого "Байера" бразильца Лусиу пока не подтвердилось. Клуб из Леверкузена готов отпустить своего защитника в римский клуб, если тот выразит желание перейти в "Рому", однако, этого, по словам бизнес-директора "Байера" Раймунда Кальмунда, до сих пор не произошло. Впрочем, представители "Ромы" уже находятся в Германии и кроме Лусиу их также интересует его одноклубника Бернд Шнайдер.