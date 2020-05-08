39-летний Макси Родригес продлил контракт с «Ньюэллз Олд Бойз»

Полузащитник Макси Родригес продлил контракт с «Ньюэллз Олд Бойз». 39-летний аргентинец заключил соглашение на один год, сообщает официальный сайт клуба.

?Sos grande, ?dolo! ???



Estamos felices de poder seguir disfrut?ndote adentro de la cancha ? https://t.co/iKFYk6ijsX — Newell's Old Boys (@CANOBoficial) May 8, 2020

В своей карьере Макси Родригес также выступал за «Эспаньол», «Атлетико» и «Ливерпуль». Провел 30 матчей за национальную сборную и забил 8 голов. Забитый мяч Родригеса в ворота Мексики на ЧМ-2006 был признан лучшим голом турнира.