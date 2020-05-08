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39-летний Макси Родригес продлил контракт с «Ньюэллз Олд Бойз»

11:29
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Полузащитник Макси Родригес продлил контракт с «Ньюэллз Олд Бойз». 39-летний аргентинец заключил соглашение на один год, сообщает официальный сайт клуба.

В своей карьере Макси Родригес также выступал за «Эспаньол», «Атлетико» и «Ливерпуль». Провел 30 матчей за национальную сборную и забил 8 голов. Забитый мяч Родригеса в ворота Мексики на ЧМ-2006 был признан лучшим голом турнира.

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