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Сегодня, 20:10

Экс-защитник «Зенита» Губочан рассказал о своей физической форме в 39 лет

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Бывший защитник «Зенита» словак Томаш Губочан рассказал «СЭ» о своей физической форме в 39 лет.

— Особых карьерных планов не строю. Просто играю и наслаждаюсь футболом, пока позволяют силы. Почему бы и нет? — сказал Губочан.

— Тебе сейчас 39, сколько лет еще планируешь играть в футбол?

— Сложно сказать. Повторюсь, силы пока есть — физически ощущаю себя хорошо, нет болей и дискомфорта. Конечно, после матчей нужны один-два дня для реабилитации и восстановления. Но особых травм нет, так что все хорошо.

С сентября 2023 года Губочан на родине выступает за «Жилину». В текущем сезоне он провел 16 матчей в чемпионате Словакии.

Губочан играл за «Зенит» с 2008 по 2014 год, а затем еще два сезона представлял московское «Динамо».

Томаш Губочан
Футбол
ФК Жилина
ФК Зенит
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