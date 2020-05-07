Тесты всех игроков и сотрудников «Фламенго» на коронавирус выявили 38 положительных результатов, сообщает пресс-служба клуба. Всего были протестированы 293 человека.

В число 38 зараженных входят три футболиста первой команды.

Отмечается, что у всех 38 человек заражение протекает бессимптомно. Еще 11 человек, включая двух футболистов, переболели коронавирусом ранее.

Ранее стало известно, что коронавирус обнаружен у вице-президента клуба Маурисиу Гомеса де Матуса и главного тренера Жорже Жезуша. 4 мая умер массажист «Фламенго» Жоржинью.