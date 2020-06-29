25 игроков казахстанского «Байконура» заболели коронавирусом
29 июня 2020, 10:48
Главный тренер казахстанского «Кайсара» Стойчо Младенов рассказал о заболевших коронавирусом футболистах.
— Десять игроков «Кайсара» сдали положительные анализы на коронавирус, если считать и футболистов молодежной команды, «Байконура», то общее количество инфицированных составляет 25 человек, — приводит слова Младенова Sport.kz. — Я и представители моего тренерского штаба, а также Александар Колев, прибывшие из Болгарии, сдали отрицательные анализы на коронавирус.
«Кайсар» после двух матчей в чемпионате Казахстана идет на третьем месте в турнирной таблице с 6 очками. Ближайший матч клуб проведет 1 июля против «Тараза».
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
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