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25 игроков казахстанского «Байконура» заболели коронавирусом

29 июня 2020, 10:48
Игроки &quot;Кайсара&quot;. Фото ФК "Кайсар"
Игроки &quot;Кайсара&quot;. Фото ФК "Кайсар"

Главный тренер казахстанского «Кайсара» Стойчо Младенов рассказал о заболевших коронавирусом футболистах.

— Десять игроков «Кайсара» сдали положительные анализы на коронавирус, если считать и футболистов молодежной команды, «Байконура», то общее количество инфицированных составляет 25 человек, — приводит слова Младенова Sport.kz. — Я и представители моего тренерского штаба, а также Александар Колев, прибывшие из Болгарии, сдали отрицательные анализы на коронавирус.

«Кайсар» после двух матчей в чемпионате Казахстана идет на третьем месте в турнирной таблице с 6 очками. Ближайший матч клуб проведет 1 июля против «Тараза».

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