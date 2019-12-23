23-летний защитник «ЛДУ Кито» погиб в автокатастрофе

Скончался защитник эквадорского клуба «ЛДУ Кито» Эдисон Реальпе. Как сообщают местные СМИ, он погиб в результате ДТП в провинции Эсмеральдас. Трагедия произошла 22 декабря в 8.30 утра по местному времени, когда футболист ехал на автомобиле.

Conmovidos con la confirmaci?n de la terrible noticia del fallecimiento de Edison Realpe, todos quienes formamos parte de Liga Deportiva Universitaria compartimos nuestra nota de pesar a sus familiares y amigos.

Que descanse en paz. pic.twitter.com/7NHCIEpcEB — LDU Oficial (@LDU_Oficial) December 22, 2019

Игроку было 23 года. Последние два сезона он провел в составе «ЛДУ Кито». В 2018 году он вместе с командой стал чемпионом Эквадора.

— Потрясены ужасной новостью о смерти Эдисона Реальпе, — говорится в сообщении клуба. — Все мы в «ЛДУ Кито» соболезнуем его семье и друзьям. Пусть он покоится с миром.

По сообщениям в СМИ, в 2020 году игрок должен был перейти в другой эквадорский клуб «Эль Насьональ» из Кито. Его контракт с «ЛДУ Кито» истекал по окончании 2019 года. Футболист также отыграл три матча за сборную Эквадора U 20.