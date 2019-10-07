23-летний аргентинский футболист погиб в результате падения с шестого этажа
10:50
Скончался 23-летний аргентинский футболист Эсекиэль Эсперон. Он выступал на позиции полузащитника. Последним его клубом был мексиканский «Атланте».
Как сообщает The Sun, трагедия произошла в Буэнос-Айресе. Футболист в три часа утра в воскресенье во время вечеринки с друзьями вышел на балкон и прислонился к перилам, которые не были должным образом закреплены. В результате он упал с шестого этажа. Спортсмен был доставлен в больницу, но врачи лишь констатировали его смерть вскоре после прибытия.
Эсперон ранее также выступал за молодежные команды аргентинского «Олл Бойз», бразильских клубов «Интернасионал» и «Гремиу». За «Атланте» он провел 33 матча.
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