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23-летний аргентинский футболист погиб в результате падения с шестого этажа

10:50
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Скончался 23-летний аргентинский футболист Эсекиэль Эсперон. Он выступал на позиции полузащитника. Последним его клубом был мексиканский «Атланте».

Как сообщает The Sun, трагедия произошла в Буэнос-Айресе. Футболист в три часа утра в воскресенье во время вечеринки с друзьями вышел на балкон и прислонился к перилам, которые не были должным образом закреплены. В результате он упал с шестого этажа. Спортсмен был доставлен в больницу, но врачи лишь констатировали его смерть вскоре после прибытия.

Эсперон ранее также выступал за молодежные команды аргентинского «Олл Бойз», бразильских клубов «Интернасионал» и «Гремиу». За «Атланте» он провел 33 матча.

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