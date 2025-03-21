19-летний форвард португальского «Оливейренсе» погиб в ДТП

Нападающий «Оливейренсе» Иванн Мартинс погиб в автомобильной аварии, сообщила пресс-служба португальского клуба.

Трагедия произошла утром 21 марта. Португальцу было 19 лет.

«С глубокой грустью и огромным потрясением футбольный клуб «Оливейренсе» сообщает о трагической гибели Иванна Мартинса, игрока нашей команды до 19 лет, который стал жертвой дорожно-транспортного происшествия сегодня утром», — говорится в сообщении клуба.

Мартинс стал игроком «Оливейренсе» летом 2024 года. До этого он выступал за молодежные команды швейцарского «Янг Бойз».