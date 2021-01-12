18-летний игрок чуть не дебютировал в составе «Селтика» в наушниках

Забавный инцидент произошел с молодым футболистом «Селтика» Армстронгом Окофлексом. 18-летний хавбек дебютировал за основную команду в игре чемпионата Шотландии против «Хиберниана» (1:1). При этом он чуть не вышел на поле прямо в беспроводных наушниках. В последний момент ему указали на это, и игрок снял их.

Фанаты уже успели возмутиться неуважительным поведением футболиста, но оказалось, что он в этот момент слушал указания главного тренера. Дело в том, что капитан «Селтика» Кристофер Жюльен заразился коронавирусом, и главному тренеру Нилу Леннону, а также 13 футболистам основы пришлось уйти на самоизоляцию. Специалист давал последние инструкции юному футболисту по телефону.