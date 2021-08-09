17-летний Ааронсон забил гол за «Филадельфию Юнион» в дебютном матче в стартовом составе

«Филадельфия Юнион» в матче регулярного чемпионата МЛС уступил «Нью-Ингленд Революшн» со счетом 1:2.

На голы Мэтта Полстера и Густаво Боу гости ответили точным ударом 17-летнего Пакстена Ааронсона, который провел дебютную игру в стартовом составе.

После этого матча «Филадельфия» с 28 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Нью-Ингленд Революшн» с 40 очками — на первой строчке Востока.