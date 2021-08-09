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17-летний Ааронсон забил гол за «Филадельфию Юнион» в дебютном матче в стартовом составе

02:58

«Филадельфия Юнион» в матче регулярного чемпионата МЛС уступил «Нью-Ингленд Революшн» со счетом 1:2.

На голы Мэтта Полстера и Густаво Боу гости ответили точным ударом 17-летнего Пакстена Ааронсона, который провел дебютную игру в стартовом составе.

После этого матча «Филадельфия» с 28 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Нью-Ингленд Революшн» с 40 очками — на первой строчке Востока.

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Сергей Разин все материалы автора

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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