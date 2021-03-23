16-летний дебютант «Спортинга» установил клубный рекорд и расплакался

Полузащитник «Спортинга» Дариу Эссугу дебютировал за клуб в матче 24-го тура чемпионата Португалии против «Гимарайнша» (1:0) и установил рекорд, став самым молодым игроком в истории команды.

Эссугу воспитанник футбольной академии «Спортинг». 17 марта 2021 года он подписал свой первый профессиональный контракт с клубом. На 84-й минуте 16-летний футболист заменил Жоау Мариу, став самым молодым игроком, когда-либо дебютировавшим за основную команду «Спортинга».

До этого рекорд принадлежал Сантамарии, дебютировавшему в 16 лет, 11 месяцев и 12 дней. После финального свистка Эссугу не сдержал эмоций и заплакал.

«Спортинг» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Португалии с 64 очками.