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13 игроков «Селтика» отправились на самоизоляцию накануне матча с «Хайбернианом»

15:23
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Главный тренер «Селтика» Нил Леннон и 13 игроков первой команды отправились на самоизоляцию после вспышки коронавируса в клубе, сообщает Sky Sports. Имена футболистов не называются.

Несмотря на кадровые проблемы, встреча 23-го тура чемпионата Шотландии против «Хайберниана» состоится, уверяют в клубе. Матч запланирован на сегодня, начало — в 22.45 (мск).

На данный моменет «кельты» занимают второе место в турнирной таблице с 43 очками. У «Рейнджерс» 65 очков, но на четыре сыгранных матча больше.

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