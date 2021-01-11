13 игроков «Селтика» отправились на самоизоляцию накануне матча с «Хайбернианом»

Главный тренер «Селтика» Нил Леннон и 13 игроков первой команды отправились на самоизоляцию после вспышки коронавируса в клубе, сообщает Sky Sports. Имена футболистов не называются.

Несмотря на кадровые проблемы, встреча 23-го тура чемпионата Шотландии против «Хайберниана» состоится, уверяют в клубе. Матч запланирован на сегодня, начало — в 22.45 (мск).

На данный моменет «кельты» занимают второе место в турнирной таблице с 43 очками. У «Рейнджерс» 65 очков, но на четыре сыгранных матча больше.