10-й гол Ибрагимовича помог "Гэлакси" обыграть "Спортинг". Видео

"Лос-Анджелес Гэлакси" на выезде обыграл "Спортинг Канзас-Сити" в матче регулярного чемпионата MLS (2:0). Форвард гостей Златан Ибрагимович отметился голевой передачей и голом. Для 37-летнего шведа это первая игра после дисквалификации. Он забил свой 10-й мяч и сделал 3-ю голевую передачу в сезоне.

MLS

Регулярный чемпионат

"Спортинг Канзас-Сити" - "Лос-Анджелес Гэлакси" - 0:2 (0:0)

Голы: Альварес, 55 (0:1). Ибрагимович, 86 (0:2).