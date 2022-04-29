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Тедеско приблизился к финалу Лиги Европы, вслед за Барселоной «Айнтрахт» покорил Лондон, «Марсель» погубила дикая ошибка

«РБ Лейпциг» под руководством Тедеско выиграл первый полуфинальный матч ЛЕ с «Рейнджерс»
Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Доменико Тедеско.
Фото Reuters
Главные события первых полуфинальных матчей Лиги Европы и Лиги конференций.

Победа «на флажке»

Накануне в соцсетях «Лейпцига» провели любопытный экскурс в историю, отмотав время на девять лет назад. Тогда — весной 2013-го — «быки» выступали в четвертом немецком дивизионе, а переживший банкротство «Рейнджерс» играл в аналогичной по статусу шотландской лиге. Прекрасный сюжет для полуфинала Лиги Европы!

Лига Европы. 1/2 финала
28 апр, 22:00. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
1:0
Рейнджерс
Голы
Анхелиньо, 85 (1:0)
РБ Лейпциг
Гулачи Клостерманн Хальстенберг Гвардиол Хенрикс (Мукьеле, 89) Анхелиньо Адамс Собослои (Форсберг, 71) Нкунку (Поульсен, 89) Ольмо (Андре Силва, 71) Лаймер
Рейнджерс
Макгрегор Таверньер Бэйсси Голдсон Баришич Ландстрем Джэк (Сэндс, 83) Арибо (Эрфилд, 83) Камара Кент Райт (Сакала, 69)
Предупреждения
Голдсон 90+2’, Таверньер 90+3’
Судьи
Бастьен (Франция)

Между тем игра в Лейпциге оказалась единственной, где первый тайм обошелся без забитых мячей. Шотландцам, что очевидно, не хватало колумбийского снайпера Морелоса, а «быки», несмотря на ощутимое территориальное преимущество, никак не могли взломать оборону соперника.

Показалось, что по окончании 15-матчевой беспроигрышной серии из игры «Лейпцига» исчез кураж. Даже герой сезона Нкунку сплоховал в идеальной ситуации. Ускользнув от двух защитников, француз уже обвел голкипера, однако с нескольких метров запустил мяч выше ворот. И все же в концовке немцы нашли чем удивить 40-летнего Макгрегора. Отличился Анхелиньо, здорово поймавший вынос из штрафной и с лета запустивший мяч в угол.

Это уже 16-я победа «Лейпцига» с начала календарного года, что является лучшим результатом среди всех немецких клубов и идеально характеризует работу Доменико Тедеско. А по проценту выигранных матчей (73) в чемпионатах топ-5 «быки» уступают только великолепному «Ливерпулю» (78).

Забить за 49 секунд

В Лондоне выучили печальный опыт «Барселоны», проследив за тем, чтобы фанаты «Айнтрахта» вслед за «Камп Ноу» не захватили еще и стадион «Вест Хэма». А вот в футбольном плане Дэвид Мойес идеальных рецептов против соперника не нашел, и уже на 49-й секунде Борре вырезал изумительную по точности подачу на голову поддержавшего наступление защитника Кнауффа.

Лига Европы. 1/2 финала
28 апр, 22:00. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм Юнайтед
1:2
Айнтрахт Ф
Голы
Кнауфф, 1 (0:1), Антонио, 21 (1:1), Камада, 54 (1:2)
Вест Хэм Юнайтед
Ареола Крессуэлл Зума Доусон Джонсон Пабло Форнальс Лансини (Бенрама, 66) Соучек Райс Антонио Боуэн
Айнтрахт Ф
Трапп Хинтереггер Туре Тута Соу Костич Камада Роде Линдстрем (Хауге, 62) Борре (Ахе, 90+3) Кнауфф
Предупреждения
Соу 79’, Хинтереггер 81’
Судьи
Гезюбюйюк (Голландия)

Впрочем, в атаке «молотобойцы» смотрелись прилично. Герой четвертьфинала Боуэн должен был забивать и в этот раз, однако его выход один на один завершился попаданием в штангу. Зато сработал стандарт хозяев, и Антонио эффектно замкнул дальнюю штангу после скидки Зума. Только проблем в обороне все это не отменяло, и вторая половина игра началась с нового успеха «Айнтрахта» в виде успешного добивания Камады.

«Орлы» могут быть довольны, но у обеих команд были поводы сетовать на невезение. Гости имели возможность выиграть более уверенно, но одна из контратак увенчалась попаданием Камады в штангу. Главным же неудачником вечера стал Боуэн. В компенсированное время любимый игрок Леонида Слуцкого времен работы в «Халле» исполнил потрясающий удар через себя, и «Айнтрахт» спасла перекладина.

Учитель и ученик

Когда-то Жозе Моуринью и Брендан Роджерс вместе работали в «Челси», причем именно Особенный пригласил молодого коллегу в юношескую команду синих U-18.

Лига конференций. 1/2 финала
28 апр, 22:00. King Power Stadium (Лестер)
Лестер
1:1
Рома
Голы
Пеллегрини, 15 (0:1), Манчини, 67 (1:1)
Лестер
Шмейхель Фофана Эванс Рикарду Перейра Кастань (Джастин, 21) Тилеманс Мэддисон Олбрайтон (Барнс, 62) Дьюсбери-Холл Варди (Ихеаначо, 63) Лукман (Перес, 83)
Рома
Руй Патрисиу Карсдорп Роджер Ибаньес Смоллинг Манчини Кристанте Пеллегрини (Винья, 85) Залевски (Афена-Гьян, 85) Мхитарян (Верету, 57) Абрахам Дзаньоло (Сержиу Оливейра, 69)
Предупреждения
Дьюсбери-Холл 26’, Варди 59’  -  Абрахам 8’, Дзаньоло 63’
Судьи
Гранде (Испания)

«Возможность работать с тренером, выигравшим Кубок европейских чемпионов, и в таком клубе, как «Челси», была слишком хороша, чтобы отказываться от нее», — говорил тогда Роджерс.

Позже он принял уже молодежный состав лондонцев и за 18 лет сам превратился в классного тренера, который не без успеха поработал с «Ливерпулем» и «Селтиком». Однако удивить одного из своих учителей в первом тайме Роджерсу не удалось. «Рома» мастерски держала оборону, а защитник Залевски еще и здорово поддержал нападение, отдав голевую передачу на Пеллегрини.

Но, похоже, происходившее на поле несколько убаюкало Моуринью, тогда как Роджерс перестроил игру с помощью замен, и один из джокеров — Барнс — выдал голевой прострел на сравнявшего счет Лукмана. Тут уже португалец ответил своими перестановками и мог вырвать победу, если бы не спасение Шмайхеля после атаки Сержиу Оливейры. Однако ничья, после которой Моуринью и Роджерс о чем-то тепло беседовали, стала закономерным исходом. В Риме через неделю будет интереснее.

Новый триллер в Роттердаме

250-й матч «Марселя» в еврокубках вполне мог сразу пойти по французскому сценарию, однако Дьенг загубил два верных момента. Зато «Фейеноорд» показал, как в играх такого уровня нужно относиться к своим возможностям, а героем ударного отрезка стал Синистерра. Сначала колумбиец отдал гениальный пас пяткой на Дессерса, а потом забил сам с помощью рикошета от Ронжье.

Лига конференций. 1/2 финала
28 апр, 22:00. De Kuip (Роттердам)
Фейеноорд
3:2
Марсель
Голы
Дессерс, 18 (1:0), Синистерра, 20 (2:0), Дьенг, 28 (2:1), Жерсон, 40 (2:2), Дессерс, 46 (3:2)
Фейеноорд
Марсиано Гертрайда Сенеси Маласиа Траунер Оркун Кекчю (Хендрикс, 82) Эурснес Тил (Педерсен, 89) Синистерра Нелсон (Линссен, 65) Дессерс (Джаханбахш, 82)
Марсель
Манданда Салиба (Лирола, 85) Перес Чалета-Цар (Харит, 69) Камара Гендузи Жерсон Ронжье Пайет Дьенг (Милик, 85) Бакамбю (Гей, 46)
Предупреждения
Маласиа 37’, Гертрайда 79’, Хендрикс 90+2’  -  Харит 84’
Судьи
Оливер (Англия)

Однако игра в обороне — не самая сильная сторона голландского футбола и конкретно «Фейеноорда». В четвертьфинале в Роттердаме болельщики увидели триллер против пражской «Славии». Сейчас команда Хорхе Сампаоли ликвидировала отставание в два мяча к перерыву, причем началась погоня с гола наконец-то поправившего прицел Дьенга. Но как же глупо «Марсель» начал второй тайм!

Разыграв мяч с центра, французы решили довести его до штрафной, и последний пас в исполнении Чалеты-Цара превратился в голевую передачу для Дессерса. Хорошо, что чуть позже еще один «привоз» хорватского защитника завершился промахом хозяев. И пусть «Марсель» сетует на ошибки и невезение, ему точно повезло. Если бы не сейв Манданда на последних минутах, задача французской команды перед ответной игрой усложнилась бы.

Добавим, что арендованного у «Спартака» Гуса Тила болельщики проводили аплодисментами. Полузащитник не набрал результативных баллов, но принял участие во второй атаке, уведя за собой защитника и открыв зону для голевой передачи Нельсона.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Лига конференций
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Лейпциг
ФК Марсель
ФК Рома
Доменико Тедеско
Жозе Моуринью
3
8
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