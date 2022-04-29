Тедеско приблизился к финалу Лиги Европы, вслед за Барселоной «Айнтрахт» покорил Лондон, «Марсель» погубила дикая ошибка

Главные события первых полуфинальных матчей Лиги Европы и Лиги конференций.

Победа «на флажке»

Накануне в соцсетях «Лейпцига» провели любопытный экскурс в историю, отмотав время на девять лет назад. Тогда — весной 2013-го — «быки» выступали в четвертом немецком дивизионе, а переживший банкротство «Рейнджерс» играл в аналогичной по статусу шотландской лиге. Прекрасный сюжет для полуфинала Лиги Европы!

Между тем игра в Лейпциге оказалась единственной, где первый тайм обошелся без забитых мячей. Шотландцам, что очевидно, не хватало колумбийского снайпера Морелоса, а «быки», несмотря на ощутимое территориальное преимущество, никак не могли взломать оборону соперника.

Показалось, что по окончании 15-матчевой беспроигрышной серии из игры «Лейпцига» исчез кураж. Даже герой сезона Нкунку сплоховал в идеальной ситуации. Ускользнув от двух защитников, француз уже обвел голкипера, однако с нескольких метров запустил мяч выше ворот. И все же в концовке немцы нашли чем удивить 40-летнего Макгрегора. Отличился Анхелиньо, здорово поймавший вынос из штрафной и с лета запустивший мяч в угол.

Это уже 16-я победа «Лейпцига» с начала календарного года, что является лучшим результатом среди всех немецких клубов и идеально характеризует работу Доменико Тедеско. А по проценту выигранных матчей (73) в чемпионатах топ-5 «быки» уступают только великолепному «Ливерпулю» (78).

Забить за 49 секунд

В Лондоне выучили печальный опыт «Барселоны», проследив за тем, чтобы фанаты «Айнтрахта» вслед за «Камп Ноу» не захватили еще и стадион «Вест Хэма». А вот в футбольном плане Дэвид Мойес идеальных рецептов против соперника не нашел, и уже на 49-й секунде Борре вырезал изумительную по точности подачу на голову поддержавшего наступление защитника Кнауффа.

Впрочем, в атаке «молотобойцы» смотрелись прилично. Герой четвертьфинала Боуэн должен был забивать и в этот раз, однако его выход один на один завершился попаданием в штангу. Зато сработал стандарт хозяев, и Антонио эффектно замкнул дальнюю штангу после скидки Зума. Только проблем в обороне все это не отменяло, и вторая половина игра началась с нового успеха «Айнтрахта» в виде успешного добивания Камады.

«Орлы» могут быть довольны, но у обеих команд были поводы сетовать на невезение. Гости имели возможность выиграть более уверенно, но одна из контратак увенчалась попаданием Камады в штангу. Главным же неудачником вечера стал Боуэн. В компенсированное время любимый игрок Леонида Слуцкого времен работы в «Халле» исполнил потрясающий удар через себя, и «Айнтрахт» спасла перекладина.

Учитель и ученик

Когда-то Жозе Моуринью и Брендан Роджерс вместе работали в «Челси», причем именно Особенный пригласил молодого коллегу в юношескую команду синих U-18.

«Возможность работать с тренером, выигравшим Кубок европейских чемпионов, и в таком клубе, как «Челси», была слишком хороша, чтобы отказываться от нее», — говорил тогда Роджерс.

Позже он принял уже молодежный состав лондонцев и за 18 лет сам превратился в классного тренера, который не без успеха поработал с «Ливерпулем» и «Селтиком». Однако удивить одного из своих учителей в первом тайме Роджерсу не удалось. «Рома» мастерски держала оборону, а защитник Залевски еще и здорово поддержал нападение, отдав голевую передачу на Пеллегрини.

Но, похоже, происходившее на поле несколько убаюкало Моуринью, тогда как Роджерс перестроил игру с помощью замен, и один из джокеров — Барнс — выдал голевой прострел на сравнявшего счет Лукмана. Тут уже португалец ответил своими перестановками и мог вырвать победу, если бы не спасение Шмайхеля после атаки Сержиу Оливейры. Однако ничья, после которой Моуринью и Роджерс о чем-то тепло беседовали, стала закономерным исходом. В Риме через неделю будет интереснее.

Новый триллер в Роттердаме

250-й матч «Марселя» в еврокубках вполне мог сразу пойти по французскому сценарию, однако Дьенг загубил два верных момента. Зато «Фейеноорд» показал, как в играх такого уровня нужно относиться к своим возможностям, а героем ударного отрезка стал Синистерра. Сначала колумбиец отдал гениальный пас пяткой на Дессерса, а потом забил сам с помощью рикошета от Ронжье.

Однако игра в обороне — не самая сильная сторона голландского футбола и конкретно «Фейеноорда». В четвертьфинале в Роттердаме болельщики увидели триллер против пражской «Славии». Сейчас команда Хорхе Сампаоли ликвидировала отставание в два мяча к перерыву, причем началась погоня с гола наконец-то поправившего прицел Дьенга. Но как же глупо «Марсель» начал второй тайм!

Разыграв мяч с центра, французы решили довести его до штрафной, и последний пас в исполнении Чалеты-Цара превратился в голевую передачу для Дессерса. Хорошо, что чуть позже еще один «привоз» хорватского защитника завершился промахом хозяев. И пусть «Марсель» сетует на ошибки и невезение, ему точно повезло. Если бы не сейв Манданда на последних минутах, задача французской команды перед ответной игрой усложнилась бы.

Добавим, что арендованного у «Спартака» Гуса Тила болельщики проводили аплодисментами. Полузащитник не набрал результативных баллов, но принял участие во второй атаке, уведя за собой защитника и открыв зону для голевой передачи Нельсона.