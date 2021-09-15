«Добавленное время: знаем, любим». «Легия» затроллила «Спартак» в соцсетях

Красно-белым досталось и за пределами поля.

Московский «Спартак» неудачно стартовал в групповом этапе Лиге Европы, проиграв варшавской «Легии» из-за гола в добавленное время. Болельщики красно-белых критикуют игроков, тренера, владельца и всех-всех-всех. В это время «Легия» отжигает в социальных сетях и жестко троллит московский клуб.

Шоу началось за день до игры, когда поляки выкупили рекламные площадки и разместили огромные баннеры с надписью: «Moscow, we are back» («Москва, мы вернулись»). Здесь напоминание о победе клуба над «Спартаком» в 2011 году.

В Twitter поляки анонсировали матч афишей из фильмов Джеймса Бонда «Из России с любовью» вместе с Артуром Енджейчиком, который играл в том самом матче 2011 года, а затем несколько лет выступал в «Краснодаре».

«Just one more time» («Повторите») — после не засчитанного из-за офсайда гола в концовке.

«Добавленное время: знаем, любим» — в 2011-м Януш Голь тоже забил решающий мяч по истечении официальных 90 минут.

Назвали «Открытие Банк Арену» стадионом имени Лирима Кастрати, который забил «Спартаку».

И снова «Из России с любовью».

«Полный контроль» от главного тренера Чеслава Михневича...

...который на пресс-конференции выдал миниатюру с бутылками похлеще Криштиану Роналду или Станислава Черчесова.

В завершение «Легия» задала своим фанатам вопрос: «Можем оставить?» — вспоминая о баннерах, которые висят в центре Москвы.

«Спартак» никак не ответил на этот троллинг, приняв поражение на поле и в социальных сетях.

Константин Белов