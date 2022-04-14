Фанаты хотели разорвать тренера «Спартака» после разгрома. Карпин наорал на них и остался невредим

11 лет назад «Спартак» разгромно проиграл «Порту» в 1/4 финала Лиги Европы

Поражение от «Порту» комментировал Юрий Дудь, а после игры появился исторический мем.

В сезоне-2010/11 «Спартак» уверенно пробился в евровесну, набрав 9 очков в группе Лиги чемпионов. И ярко стартовал в плей-офф Лиги Европы (красно-белые прошли «Базель» и не без удачи расправились с «Аяксом»), но в четвертьфинале споткнулся о «Порту» Андре Виллаш-Боаша.

«Спартак» стал второй российской командой на пути португальцев к трофею. В 1/8 финала «драконы» без особых проблем обыграли ЦСКА (3:1 — общий счет), а Леонид Слуцкий назвал «Порту» главным фаворитом турнира. Так и случилось — суперзвездный состав «Порту» (с Халком, Фалькао, Хамесом, Моутинью и Гуарином) дошел до финала, где обыграл «Брагу» (1:0).

Стартовый состав «Порту» на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы со «Спартаком». НТВ-Плюс

Для «Спартака» путь в полуфинал завершился уже в первом матче. На «Драгау» красно-белых разбили 5:1: Фалькао оформил хет-трик, а у москвичей единственный гол забил Кирилл Комбаров. На ответную игру в Москве Виллаш-Боаш выпустил почти тот же состав, предвосхитив новую крупную победу.

Карпин перед ответной встречей в «Лужниках» заявил, что на месте болельщиков пришел бы на трибуну, чтобы закидать футболистов помидорами и тухлыми яйцами. Но месседж игрокам не сработал: вторая игра с «Порту» завершилась новым разгромом. «Спартак» получил 2:5, а по сумме двух матчей — 3:10.

Причем в Португалии красно-белые продержались даже дольше, чем в Москве. В «Лужниках» Халк забил уже на 28-й минуте, а прямо перед свистком на перерыв ассистировал Кристиану Родригесу и поразил Юрия Дудя, который комментировал матч с бровки и в прямом эфире поражался скорости бразильца.

Голы Дзюбы и Ари во втором тайме — все, на что хватило «Спартак».

«Мы создавали, а они забивали, — неожиданно сказал Карпин после матча. — По сегодняшней игре претензий нет. Возможно, я сошел с ума, но за команду мне не стыдно. Несмотря на счет».

После интервью и пресс-конференции тренеру пришлось объясняться и перед болельщиками, которые собрались у автобуса и оскорбляли футболистов. Когда игроки выходили со стадиона, из-за забора неслось:

«За что мы деньги тратим?»

«Кариока, езжай домой! Фу!»

«Ибсон, ****** (уезжай) отсюда!»

«Позор вам!»

Фанат «Спартака» у автобуса команды после разгрома от «Порту». Youtube.com

Очередь дошла и до Карпина. Заметив тренера, агрессивные болельщики позвали его на разговор. Карпин не испугался и вступил в перепалку.

Фанаты: «Валера, иди сюда, ***! Что с мотивацей?»

Карпин: «Мотивация была плохая? Создали 15 моментов...»

Фанаты: «Один вопрос, Валерий Георгиевич. Почему у вас в команде играют Ибсон и Кариока... Ну он не может играть...»

Карпин: «Кариока был лучшим. Что с нападением? *****, потому что Фалькао к нам не приедет! Потому что они *** сильнее!»

Валерий Карпин разговаривает с фанатами «Спартака» после разгрома от «Порту» в Москве. Фото Youtube.com Youtube.com

Фанаты: «Я не хочу смотреть на этот позор... А где селекция?!»

Карпин: «Не едут к нам! Фалькао к нам не поедет! Бруну Алвеш в «Зените»? Ну и что? Им «Твенте» ***** загрузил тройку *****! «Твенте» сраный *****! Тройку им загрузил с Бруну Алвешом! И с Данни!»

Фанаты: «Валер, я знаю, что такое предсезонка, но пятка болит у ********!»

Карпин: «Согласен полностью!»

Валерий Карпин. Youtube.com

После этого Карпин улыбнулся и под аплодисменты направился в сторону автомобиля. Фанаты, которые пару минут назад хотели разорвать его и футболистов, аплодировали тренеру вслед и кричали: «Валера, верим!»

Уличный разговор с фанатами стал историческим. Болельщики еще больше прониклись харизмой тренера, а Карпин доказал: чтобы снизить градус напряжения со стороны болельщиков, достаточно честно с ними поговорить.

20.04.2022 | ЦСКА — Спартак