Фанаты хотели разорвать тренера «Спартака» после разгрома. Карпин наорал на них и остался невредим
В сезоне-2010/11 «Спартак» уверенно пробился в евровесну, набрав 9 очков в группе Лиги чемпионов. И ярко стартовал в плей-офф Лиги Европы (красно-белые прошли «Базель» и не без удачи расправились с «Аяксом»), но в четвертьфинале споткнулся о «Порту» Андре Виллаш-Боаша.
«Спартак» стал второй российской командой на пути португальцев к трофею. В 1/8 финала «драконы» без особых проблем обыграли ЦСКА (3:1 — общий счет), а Леонид Слуцкий назвал «Порту» главным фаворитом турнира. Так и случилось — суперзвездный состав «Порту» (с Халком, Фалькао, Хамесом, Моутинью и Гуарином) дошел до финала, где обыграл «Брагу» (1:0).
Для «Спартака» путь в полуфинал завершился уже в первом матче. На «Драгау» красно-белых разбили 5:1: Фалькао оформил хет-трик, а у москвичей единственный гол забил Кирилл Комбаров. На ответную игру в Москве Виллаш-Боаш выпустил почти тот же состав, предвосхитив новую крупную победу.
Карпин перед ответной встречей в «Лужниках» заявил, что на месте болельщиков пришел бы на трибуну, чтобы закидать футболистов помидорами и тухлыми яйцами. Но месседж игрокам не сработал: вторая игра с «Порту» завершилась новым разгромом. «Спартак» получил 2:5, а по сумме двух матчей — 3:10.
Причем в Португалии красно-белые продержались даже дольше, чем в Москве. В «Лужниках» Халк забил уже на 28-й минуте, а прямо перед свистком на перерыв ассистировал Кристиану Родригесу и поразил Юрия Дудя, который комментировал матч с бровки и в прямом эфире поражался скорости бразильца.
Голы Дзюбы и Ари во втором тайме — все, на что хватило «Спартак».
«Мы создавали, а они забивали, — неожиданно сказал Карпин после матча. — По сегодняшней игре претензий нет. Возможно, я сошел с ума, но за команду мне не стыдно. Несмотря на счет».
После интервью и пресс-конференции тренеру пришлось объясняться и перед болельщиками, которые собрались у автобуса и оскорбляли футболистов. Когда игроки выходили со стадиона, из-за забора неслось:
«За что мы деньги тратим?»
«Кариока, езжай домой! Фу!»
«Ибсон, ****** (уезжай) отсюда!»
«Позор вам!»
Очередь дошла и до Карпина. Заметив тренера, агрессивные болельщики позвали его на разговор. Карпин не испугался и вступил в перепалку.
Фанаты: «Валера, иди сюда, ***! Что с мотивацей?»
Карпин: «Мотивация была плохая? Создали 15 моментов...»
Фанаты: «Один вопрос, Валерий Георгиевич. Почему у вас в команде играют Ибсон и Кариока... Ну он не может играть...»
Карпин: «Кариока был лучшим. Что с нападением? *****, потому что Фалькао к нам не приедет! Потому что они *** сильнее!»
Фанаты: «Я не хочу смотреть на этот позор... А где селекция?!»
Карпин: «Не едут к нам! Фалькао к нам не поедет! Бруну Алвеш в «Зените»? Ну и что? Им «Твенте» ***** загрузил тройку *****! «Твенте» сраный *****! Тройку им загрузил с Бруну Алвешом! И с Данни!»
Фанаты: «Валер, я знаю, что такое предсезонка, но пятка болит у ********!»
Карпин: «Согласен полностью!»
После этого Карпин улыбнулся и под аплодисменты направился в сторону автомобиля. Фанаты, которые пару минут назад хотели разорвать его и футболистов, аплодировали тренеру вслед и кричали: «Валера, верим!»
Уличный разговор с фанатами стал историческим. Болельщики еще больше прониклись харизмой тренера, а Карпин доказал: чтобы снизить градус напряжения со стороны болельщиков, достаточно честно с ними поговорить.