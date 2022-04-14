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Сегодня, 11:55

Фанаты хотели разорвать тренера «Спартака» после разгрома. Карпин наорал на них и остался невредим

11 лет назад «Спартак» разгромно проиграл «Порту» в 1/4 финала Лиги Европы
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Валерий Карпин во время матча «Спартак» — «Порту» — 2:5.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Стартовый состав «Порту» на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы со «Спартаком».
Фото НТВ-Плюс
Фанат «Спартака» у автобуса команды после разгрома от «Порту».
Фото Youtube.com
Валерий Карпин разговаривает с фанатами «Спартака» после разгрома от «Порту» в Москве.
Фото Youtube.com
Валерий Карпин.
Фото Youtube.com
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Поражение от «Порту» комментировал Юрий Дудь, а после игры появился исторический мем.
Лига Европы. 1/4 финала
14 апр, 21:00. Лужники (Москва)
Спартак
2:5
Порту
Голы
Халк, 28 (0:1), Родригес, 45+2 (0:2), Гуарин, 47 (0:3), Дзюба, 52 (1:3), Фалькао, 54 (1:4), Ари, 72 (2:4), Рубен Микаэл, 89 (2:5)
Спартак
Дикань Шешуков Сухи Макеев Алекс Комбаров (Комбаров, 45) Рафаэл Кариока (Ибсон, 69) Макгиди "Веллитон" (Ари, 45) Дзюба Яковлев
Порту
Элтон Перейра Фусиле (Сэпунару, 28) Роланду Отаменди Родригес Гуарин Жоау Моутинью (Рубен Микаэл, 45) Фернанду Режес Халк Фалькао (Хамес Родригес, 72)
Предупреждения
Дзюба 25’  - 
Судьи
Кашшаи (Венгрия)

В сезоне-2010/11 «Спартак» уверенно пробился в евровесну, набрав 9 очков в группе Лиги чемпионов. И ярко стартовал в плей-офф Лиги Европы расно-белые прошли «Базель» и не без удачи расправились с «Аяксом»), но в четвертьфинале споткнулся о «Порту» Андре Виллаш-Боаша.

«Спартак» стал второй российской командой на пути португальцев к трофею. В 1/8 финала «драконы» без особых проблем обыграли ЦСКА (3:1 — общий счет), а Леонид Слуцкий назвал «Порту» главным фаворитом турнира. Так и случилось — суперзвездный состав «Порту» (с Халком, Фалькао, Хамесом, Моутинью и Гуарином) дошел до финала, где обыграл «Брагу» (1:0).

Стартовый состав «Порту» на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы со «Спартаком». Фото НТВ-Плюс
Стартовый состав «Порту» на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы со «Спартаком».
НТВ-Плюс

Для «Спартака» путь в полуфинал завершился уже в первом матче. На «Драгау» красно-белых разбили 5:1: Фалькао оформил хет-трик, а у москвичей единственный гол забил Кирилл Комбаров. На ответную игру в Москве Виллаш-Боаш выпустил почти тот же состав, предвосхитив новую крупную победу.

Карпин перед ответной встречей в «Лужниках» заявил, что на месте болельщиков пришел бы на трибуну, чтобы закидать футболистов помидорами и тухлыми яйцами. Но месседж игрокам не сработал: вторая игра с «Порту» завершилась новым разгромом. «Спартак» получил 2:5, а по сумме двух матчей — 3:10.

Причем в Португалии красно-белые продержались даже дольше, чем в Москве. В «Лужниках» Халк забил уже на 28-й минуте, а прямо перед свистком на перерыв ассистировал Кристиану Родригесу и поразил Юрия Дудя, который комментировал матч с бровки и в прямом эфире поражался скорости бразильца.

Голы Дзюбы и Ари во втором тайме — все, на что хватило «Спартак».

&quot;СПАРТАК&quot; - &quot;ПОРТУ&quot; - 3:10!

«Мы создавали, а они забивали, — неожиданно сказал Карпин после матча. — По сегодняшней игре претензий нет. Возможно, я сошел с ума, но за команду мне не стыдно. Несмотря на счет».

После интервью и пресс-конференции тренеру пришлось объясняться и перед болельщиками, которые собрались у автобуса и оскорбляли футболистов. Когда игроки выходили со стадиона, из-за забора неслось:

«За что мы деньги тратим?»

«Кариока, езжай домой! Фу!»

«Ибсон, ****** (уезжай) отсюда!»

«Позор вам!»

Фанат «Спартака» у автобуса команды после разгрома от «Порту». Фото Youtube.com
Фанат «Спартака» у автобуса команды после разгрома от «Порту».
Youtube.com

Очередь дошла и до Карпина. Заметив тренера, агрессивные болельщики позвали его на разговор. Карпин не испугался и вступил в перепалку.

Фанаты: «Валера, иди сюда, ***! Что с мотивацей?»

Карпин: «Мотивация была плохая? Создали 15 моментов...»

Фанаты: «Один вопрос, Валерий Георгиевич. Почему у вас в команде играют Ибсон и Кариока... Ну он не может играть...»

Карпин: «Кариока был лучшим. Что с нападением? *****, потому что Фалькао к нам не приедет! Потому что они *** сильнее!»

Валерий Карпин разговаривает с фанатами «Спартака» после разгрома от «Порту» в Москве. Фото Youtube.com
Валерий Карпин разговаривает с фанатами «Спартака» после разгрома от «Порту» в Москве. Фото Youtube.com
Youtube.com

Фанаты: «Я не хочу смотреть на этот позор... А где селекция?!»

Карпин: «Не едут к нам! Фалькао к нам не поедет! Бруну Алвеш в «Зените»? Ну и что? Им «Твенте» ***** загрузил тройку *****! «Твенте» сраный *****! Тройку им загрузил с Бруну Алвешом! И с Данни!»

Фанаты: «Валер, я знаю, что такое предсезонка, но пятка болит у ********!»

Карпин: «Согласен полностью!»

Валерий Карпин. Фото Youtube.com
Валерий Карпин.
Youtube.com

После этого Карпин улыбнулся и под аплодисменты направился в сторону автомобиля. Фанаты, которые пару минут назад хотели разорвать его и футболистов, аплодировали тренеру вслед и кричали: «Валера, верим!»

Уличный разговор с фанатами стал историческим. Болельщики еще больше прониклись харизмой тренера, а Карпин доказал: чтобы снизить градус напряжения со стороны болельщиков, достаточно честно с ними поговорить.

20.04.2022 | ЦСКА — Спартак
Валерий Карпин
Радамель Фалькао
Халк
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Порту
ФК Спартак (Москва)
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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