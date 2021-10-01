«Спартак» вернул «Наполи» с небес на землю». Что думают в Италии о победе красно-белых

Неаполитанцы винят судью, СМИ хвалят Промеса и Мозеса.

Итальянская пресса

La Gazzetta dello Sport оценила выступление Квинси Промеса. Голландец получил самый высокий балл среди всех участников матча — 7,5. Справедливо, учитывая его дубль в ворота «Наполи».

Конечно, итальянское издание отметило удаление Марио Руя. Именно красная карточка, по мнению La Gazzetta dello Sport, предопределила развитие матча. Однако претензий к главному арбитру матча словаку Ивану Кружляку нет. Совсем наоборот: La Gazzetta dello Sport считает его работу качественной, в особенности отмененный пенальти. В конце первого тайма Кружляк указал на точку за удар Маттео Политано по ноге Промеса, но после консультации с ВАР изменил свое решение.

Неаполитанское издание Il Mattino считает, что поражение от «Спартака» послужит «Наполи» уроком. При этом официальный сайт итальянского клуба уверен — красно-белые действовали порой слишком грубо, но судья относился к ним «более снисходительно».

Corriere dello Sport припомнило слова президента «Фиорентины» Рокко Комиссо. В преддверии матча «фиалок» с неаполитанцами, который состоится на выходных, он заявил: «Когда-нибудь «Наполи» проиграет». Случилось это даже чуть раньше, чем рассчитывал Комиссо.

Кроме того, Corriere dello Sport отметило игру Виктора Мозеса. «Во втором тайме он был неудержим справа», — написал обозреватель Алессандро Барбано. Также издание обратило внимание на второй гол «Спартака», когда Зелимхан Бакаев пропустил мяч под удар Михаилу Игнатову.

Соцсети

Пользователь Twitter с ником KevinMck99 написал: «Спартак» вернул «Наполи» с небес на землю. Конечно, удаление изменило игру, но «Спартак» держал инициативу в своих руках".

Andrefp19 заметил интересный момент еще до начала игры. «Спаллетти даже не знал, кто тренер у «Спартака»! Он подошел к их скамейке и спрашивал, кто главный тренер».

Один из болельщиков «Наполи» попытался найти причину поражения. «Мы играли после пяти матчей в плотном графике, с перерывами в несколько дней. Если играешь на два фронта, важна глубина состава. Спаллетти только начинает в «Наполи», команда еще не показала свой максимум», — написал casertacampania.

Журналист Жоэл Аморим, специализирующийся на футболе стран Восточной Европы, отметил игру Наиля Умярова. «Движение Умярова в третьем голе «Спартака» просто поражает. Он уже является одним из лучших полузащитников в РПЛ и должен быть в сборной у Валерия Карпина», — написал Аморим.