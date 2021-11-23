Пресс-конференция «Спартака» перед важнейшим матчем Лиги Европы.

«Спартак» завершает подготовку к матчу с «Наполи» в Лиге Европы: за два тура до финиша группового этапа красно-белые на последнем месте, но отстают от первого лишь на три очка.

Во вторник красно-белые провели предматчевую тренировку, а Руй Витория ответил на вопросы журналистов.

24.11.2021 | Спартак — Наполи

— В каком состоянии «Спартак» подходит к матчу с «Наполи»? Как обстоит ситуация с травмированными?

— В последнем матче мы добились не лучшего результата, — начал главный тренер «Спартака». — Поэтому с «Наполи» собираемся хорошо отреагировать на субботнее поражение. В Краснодаре у нас были очень хорошие моменты, лишь нюансы помешали победить. В матче с сильным соперником очень важна концентрация.

— У «Наполи» проблемы с составом — много травмированных.

— Мы играем с одним из лидеров чемпионата Италии, они очень хороши. Матч точно будет очень тяжелым. В Лиге Европы в принципе собраны сильные команды, топ-игроки.

— Кто из футболистов, пропустивших матч с «Краснодаром», готов помочь «Спартаку» с «Наполи»?

— В первую очередь Литвинов и Бакаев.

— Как проходит восстановление Хендрикса?

— Он уже начал работать с мячом. Надеемся, что он вернется в состав в ближайшее время.

— В курсе ли вы, что бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско посетит матч с «Наполи»? Планируете ли встретиться с ним?

—Если Тедеско захочет пообщаться, то никаких проблем. Но в настоящий момент я думаю только о подготовке к игре.

— «Спартак» нанес «Наполи» первое поражение в сезоне. Но в Москве неаполитанцы сыграют по-другому. Как им противостоять?

— Да, до нас «Наполи» никому не проигрывал. Но я восхищаюсь этой командой, а также ее игрой. Несмотря на потери, «Наполи» остается высококлассным соперником. И речь не про отдельных игроков. Любой форвард в их составе способен повлиять на ход матча — они все большие профессионалы. Поэтому нам очень важно сохранять максимальную концентрацию.

— Все больше слухов, что вы доработаете в «Спартаке» до зимнего перерыва, а после покинете клуб. Можете подтвердить или опровергнуть эту информацию?

— Каждый день я очень много работаю. Работаю со страстью, с большой любовью к клубу. Моя миссия здесь — готовить команду от игры к игре. Будущее — это то, что случится завтра. Но мы можем повлиять лишь на то, что случится в следующей игре. Я тренирую много лет, я титулованный тренер. Самое главное сейчас — готовиться к тренировкам.