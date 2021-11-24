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«У «Спартака» все печально. Смогут ли футболисты настроиться, зная, что Витория уходит?» Взгляд из Италии на встречу красно-белых с «Наполи»

Георгий Кудинов
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Сегодня, 13:30
Милан
Руй Витория и игроки «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руй Витория и игроки «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Своим мнением о предстоящей в среду в Москве игре Лиги Европы с «СЭ» поделился журналист La Gazzetta dello Sport Маурицио Ничита.
Лига Европы. Группа C
24 нояб, 18:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
24 ноября, 18:30
Наполи
Руй Витория. «Слухи о моем уходе? Я работаю со страстью и большой любовью к «Спартаку». Руй Витория — перед матчем с «Наполи»

— В воскресенье «Наполи» потерпел свое первое поражение в серии А при Лучано Спаллетти. Плюс команда перед поездкой в Россию потеряла целый ряд ключевых футболистов, в том числе Инсинье, Осимхена, Ангиссу. Чего ждать от ослабленного состава неаполитанцев?

— Спаллетти не лукавил во вторник на пресс-конференции, когда говорил, что едет за результатом, а не отбывать номер перед важной встречей с «Лацио». «Наполи» нужна победа, чтобы окончательно решить вопрос с выходом в плей-офф Лиги Европы. Да и поражение от «Спартака» в Неаполе осталось занозой, которую хочется вытащить.

Кстати, думаю, что именно с точки зрения построения игры и определенных тренерских решений тот матч стал пока худшим для команды в этом сезоне. Словом, Лучано и футболисты точно хотят взять в вашей столице три очка. Получится или нет — другой вопрос, но я считаю, что даже та версия «Наполи», которая прилетела в Москву, сильнее нынешнего «Спартака».

24.11.2021 | Спартак — Наполи

— Насколько серьезная травма у Инсинье?

— Хочется верить, что не очень тяжелая. Рисковать им сейчас не имело смысла, а вот к матчу с «Лацио» Лоренцо может вернуться в строй.

— Что слышно про будущее чемпиона Европы-2020: продлит контракт с «Наполи» или уйдет в другой клуб?

— Это вопрос на сто миллионов евро! Весь Неаполь хочет знать ответ, но пока его нет.

Руй Витория. «До паузы осталось несколько туров — нет смысла сейчас убирать Виторию». Мостовой — о поражении «Спартака» в Краснодаре

— У Демме, Политано и еще у одного молодого футболиста обнаружили ковид. С остальными все в этом плане в порядке?

— Информация проходила только про этих игроков. Понятно, что вся команда постоянно сдает тесты.

— У нигерийского форварда «Наполи» Осимхена травма лица. На какой срок африканец выбыл из строя?

— Во вторник ему сделали операцию. Разумеется, это большая потеря.

— Большая или очень большая? Ведь «Наполи» рискует потерять свою главную звезду аж до конца января — с учетом повреждения и потенциального отъезда на Кубок Африки.

— Возможно, очень большая. Предварительно речь идет о 90 днях на восстановление. Так что есть риск, что Осимхен не выйдет на поле в январе ни в серии А, ни в Кубке Африки.

— На поле «Открытие Арены» не выйдет и другой лидер — камерунский опорник Ангисса.

— У него тоже травма — хочется верить, что обойдется без серьезных последствий. Против «Спартака» и «Лацио» он не помощник, а дальше пока непонятно. Этот незаурядный футболист быстро вписался в команду и действительно стал в ней одним из главных действующих лиц.

— Кого мы увидим в среду в воротах — Мерета или Оспину?

— Полагаю, Мерета.

20&nbsp;ноября. Краснодар. &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Красно-белые не&nbsp;могут выиграть в&nbsp;РПЛ уже пять матчей подряд. «Спартак» и Руй Витория — «хромые утки». Поражение от «Краснодара» не имеет никакого значения

— Меня немного удивило, что в списке вылетевших в Москву оказался Манолас. Разве он не в лазарете?

— Числился там, но у него не было серьезного повреждения. При этом не факт, что Манолас сможет сыграть со «Спартаком». Во всяком случае — в стартовом составе.

— А ждать ли там Мертенса?

— Не удивлюсь, если Лучано все-таки прибережет бельгийца на «Лацио», ну или хотя бы поставит не с первых минут. А вот Петанья может оказаться в числе первых одиннадцати.

— Какого вы мнения о нынешнем «Спартаке»?

— В Неаполе вашей команде здорово повезло. Если бы не то нелепое удаление Мариу Руя, вряд ли русские смогли бы победить, да даже ничья стала бы успехом. Судя по результатам в национальном чемпионате, у москвичей большие проблемы. А если еще учесть, что пишут про скорый — и неминуемый — уход тренера Руя Витории, то картина для «Спартака» совсем печальная. Смогут ли футболисты, зная о грядущих переменах, серьезно настроиться на оставшиеся до середины декабря матчи? Большой вопрос.

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