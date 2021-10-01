Егоров — о случайной, но при этом справедливой победе «Спартака» над «Наполи».

Как писал классик русского рэпа с футбольным именем Бабангида: «Жизнь кудрявая — как Валера Карпин». Вот и у Руя Витории судьба такая, волнистая. Нам ведь очень просто объяснить победу «Спартака» в Неаполе везением и совпадениями. Давайте попробуем — легко получится.

С одной стороны — тотальный диктат «Наполи»: мяч, пропущенный на 15 секунде после волейбольной шалости Максименко, затем искусный прессинг, владение на уровне «игра в собачку», момент за моментом.

С другой — знаменитая спартаковская, безнадега: брак, слабина в борьбе, 9 человек в своей штрафной, которые не то чтобы атакуют, а скорее защищаются от разгрома. 0:2, 0:3, 0:4 — вот по такой линии матч должен был уныло тянуться к финалу, если бы не чудо в виде красной у «Наполи».

Красной, которая зажглась не из-за фола последней надежды и не из-за осмысленного нагнетания от москвичей, а после конвульсивной передачи Понсе то ли на Мозеса, то ли на Марио Руи. В жестком стыке первым мяч прокинул спартаковец, а «Наполи» к 30-й минуте остался в меньшинстве.

Таким было ключевое слагаемое победы, которую теперь называют триумфальной или исторической. Но не такая она, это победа. А еще она ни тактическая, ни техническая, ни тем более тренерская, а случайная.

На сколько хватит везения «Спартака» в Лиге Европы? В следующем матче еврокубка красно-белые сыграют с «Лестером». На победу москвичей букмекерская компания БЕТСИТИ предлагает коэффициент 4.10, на ничью 3.50, а на успех англичан — 1.90. Делайте ставки и возьмите три фрибета по 500 рублей без депозита в мобильном приложении.

И на это исключительное везение напирать не просто легко, но даже как-то справедливо. Однако разве «Спартак» и Витория не заслужили немного удачи? Разве не «Спартак» создал уйму моментов у ворот «Рубина» в первом туре, но пропустил после забега и дальнего удара Самошникова? Разве Понсе не промахивался по пустым в дерби с ЦСКА при 0:0? Разве «Спартак» не давил ту же «Легию», прежде чем пропустить на последних минутах? И разве не команда Витории идет на первом месте в РПЛ по созданным моментам и на последнем — по проценту реализации?

Когда-то судьба должна была предоставить шанс для отыгрыша — и она отплатила удалением, рикошетами и даже голом Игнатова — таланта, который чуть тупо не проиграл футбольную карьеру на компе.

И эта победа над «Наполи», конечно, должна восприниматься не как триумф, а лишь как локальный реванш тех, в кого не верили, кого оскорбляли и угнетали, кому долго-долго долго не везло. Не видно, что «Спартак» выздоравливает. Нет, он еще сильно болеет. Но игра с «Наполи» дает хотя бы шанс.