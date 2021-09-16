«Спартак» вряд ли заслужил поражение, но точно не переиграл «Легию». Причины провала

Тактический разбор матча красно-белых с поляками.

К первому матчу группового этапа Лиги Европы было повышенное внимание, в том числе из-за неудовлетворительных результатов «Спартака» в чемпионате. Особенно важным этот матч становился по той причине, что «Легия» — единственный соперник в группе, с которым красно-белые могли бы играть с позиции силы и считались фаворитами.

Результат получился, возможно, обманчивым, но он хорошо отражает то, что происходило внутри матча и с чем столкнулись красно-белые.

За счет чего «Спартак» хотел выиграть

Стартовый план Руя Витории был близок к тому, что обычно применял в своих важных матчах Доменико Тедеско. В первую очередь это активный прессинг в начале матча, который должен был вымотать соперника и заодно помочь создавать моменты вблизи чужих ворот. Уровень исполнителей «Легии» позволял на это надеяться, но, кроме натиска в первые 10 минут, прессинг в остальное время был неэффективным. Этому есть несколько причин:

— отсутствие синхронности движений нападающих и опорных. Если Понсе, Ларссон и Промес вовремя выдвигались на защитников соперника, то Умяров и Зобнин (в большей степени) допускали эпизоды, когда не опекали опорных полузащитников польской команды. Это разбивало давление, позволяя игрокам «Легии» спокойно выходить из своей трети за счет численного перевеса;

— особенности Промеса как атакующего полузащитника. Его размещение на позиции «десятки» логично для контратак, где голландец может протащить мяч на ведении на большое расстояние. Но когда дело касается тонких передач и проникающих пасов после перехвата, то Квинси не дает того объема, который нужен для данной позиции. Достаточно прямолинеен, передерживает мяч и нацелен на собственное завершение через удар со средней дистанции.

У «Спартака» отсутствовали идеи, как выходить из-под прессинга «Легии». Особенно четко это видно при попытках короткого розыгрыша от ворот.

15 сентября. Москва. «Спартак» — «Легия» — 0:1.

Попадая под давление, защитники выполняли много лишних передач, чем загоняли себя близко к бровке. Единственным выходом из этой ситуации был обратный пас на Максименко, который при малейшем давлении выносил мяч вперед. Естественно, эти выносы были неточными, часто приводили к потерям на своей половине, что еще сильнее усложняло ситуацию. В эпизоде выше показательно то, что у вратаря «Спартака» была возможность довести мяч до Джикии и отрезать прессингующую группу поляков, но вместо этого пошла длинная передача в аут.

После недавнего перехода на 3-4-1-2 москвичи потеряли в вариативности при позиционных атаках. Если раньше команда создавала много опций между линий, то сейчас владение строится на большом количестве пустых передач в средней трети, которые ни к чему не приводят. Одна из нескольких идей, которая могла сработать в этом матче, — движения Промеса в глубину. Но медлительность и консервативность решений Умярова и Зобнина тормозила атаку красно-белых. Поэтому игроки «Легии» при обороне успевали перестраиваться и перемещаться в зону мяча, не давая хозяевам принимать передачи между линиями.

Другая рабочая идея по прохождению обороны «Легии» основывалась на особенностях принципов Чеслава Михневича.

15 сентября. Москва. «Спартак» — «Легия» — 0:1.

Здесь Зобнин располагался на одной линии с атакующей тройкой, но при движении Джикии с мячом опустился вглубь, вытянув за собой Енджейчика. Это открыло пространство для рывка Промеса, так как сразу два защитника «Легии» отрезались одной длинной передачей.

Когда хозяева все же попадали в финальную треть — их выжимали во фланг. Все основные атаки заканчивались либо подачей, либо прострелом с боковых зон штрафной. При том, что внутри располагались только Понсе и Ларссон против четырех игроков минимум, такая стратегия была неэффективна.

Большая часть остальных моментов возникала в контратаках, когда соперник оставлял много пространства в обороне. Особенно под концовки таймов, когда обе команды начинали проседать от усталости и медленнее реагировать на переход владения. Именно в этих ситуациях возникали основные моменты «Спартака», который перебил по ожидаемым голам соперника: 1,61 — 1,08 (по данным infogol). Но здесь важен контекст — большая часть ударов москвичей была из неопасных зон, из-за чего средняя ценность каждого удара мала.

Каким был план «Легии»

Как уже говорилось ранее, стартовый прессинг не стал неожиданностью для поляков. После активного давления красно-белые встречали соперника в среднем блоке, чуть выше центрального круга. Схема 5-2-3 позволяла выходить в давление по защитникам «Легии» «один в один», но из-за узкого расположения пары полузащитников главным слабым местом команды стали фланги.

15 сентября. Москва. «Спартак» — «Легия» — 0:1.

Эпизод выше хорошо демонстрирует план Михневича. Один из опорных полузащитников при владении смещался в широкую позицию, где мог спокойно принять мяч. Айртона связывал правый инсайд, а Умяров запаздывал с реакцией на перестроение. Поэтому на протяжении всего матча поляки выходили из обороны за счет этой опции.

15 сентября. Москва. «Спартак» — «Легия» — 0:1.

Второй вариант такого же розыгрыша, но уже с другого фланга. Эта комбинация также провоцировала много свободных зон в обороне хозяев. Например, в эпизоде выше Харатин сделает диагональ на Юханссона, который спокойно доведет мяч в опорную зону «Спартака». Хендрикс не успеет вернуться, оставив Умярова одного против нескольких соперников.

Из-за схожести схем «Легия» должна была иметь те же слабости, но при обороне поляки перестраивались на 5-4-1, где инсайды активнее помогали обороняться. Поэтому «Спартак» почти не использовал преимущество, которое могло возникать на флангах по такому же принципу.

Контратаки также были опасным оружием поляков. Во-первых, «Спартак» сам вяз в своем владении. Полузащитники медленно двигались, медленно принимали решения и очень редко обостряли. Во-вторых, отсутствие структуры при игре с мячом. Зобнин и Умяров могли находиться друг от друга слишком далеко, что делало хозяев уязвимее при потере.

«Легия» этим активно пользовалась. Игроки при обороне перегружали зону мяча, а при отборе выходили в контратаку максимальным количеством игроков.

15 сентября. Москва. «Спартак» — «Легия» — 0:1.

В таких эпизодах кроме всех атакующих игроков атаку поддерживали оба крайних защитника, что сильно растягивало оборонительную линию «Спартака».

При всех замыслах у гостей была одна ключевая проблема — отсутствие идей, как использовать свое преимущество. Вмешивались и расторопность игроков, и слабые индивидуальные качества. Возникало много моментов, когда поляки теряли мяч в плотности игроков «Спартака» или после неудачных попыток развернуть владение в чужой трети.

Какие выводы можно сделать

По матчу с «Легией» не стоит делать окончательных выводов о работе Руя Витории. Он старается адаптироваться под состав, который у него есть, и под сильные стороны ведущих игроков. Но даже на фоне этого красно-белым сильно не хватает идей, которые помогут бороться за еврокубковые очки в матчах с серьезными соперниками.

Гораздо больше проблем у «Спартака» из-за селекции, благодаря которой у клуба прямо сейчас нет умного опорного полузащитника с объемом обостряющих передач. Это и в дальнейшем будет накладывать отпечаток на стиль игры красно-белых.

Гол «Легии» является показательным в этом плане. «Спартак» потерял концентрацию под конец матча, особенно когда гости перестали оставлять большие зоны для разгона атак. После длинной передачи никто активно не пошел в подбор, а Рассказов выключился индивидуально.

Никита Тимофеев