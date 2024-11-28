Футбол
Лига Европы
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 23:15

Чалов забил в Лиге Европы! Второй гол Федора за ПАОК и первый за пять лет — в еврокубках

Чалов забил за ПАОК в матче Лиги Европы
Артемий Кутейников
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Федор Чалов (слева) празднует гол в ворота РФШ в матче Лиги Европы (2:0).
Фото AFP
Россиянин помог команде одолеть РФШ.
Лига Европы. Общий этап. 5-й тур
28 нояб, 20:45. Daugava (Рига)
РФШ
0:2
ПАОК

Греческий ПАОК в пятом туре общего этапа Лиги Европы добыл первую победу в турнире — всухую обыграл на выезде РФШ из Латвии (2:0). Второй мяч команды из Салоник забил российский нападающий Федор Чалов.

Как забил Чалов

Федор отличился на 59-й минуте: на тот момент ПАОК уже вел 1:0 благодаря голу Кирила Десподова на второй минуте, но 26-летний россиянин окончательно добил соперника. Забил Чалов как раз с передачи Десподова с правого фланга — отлично открылся на линии вратарской и после прострела отправил мяч в сетку с близкого расстояния. Для экс-форварда ЦСКА это первое результативное действие в текущем еврокубковом сезоне.

На 66-й минуте Чалова заменили на Тарика Тиссудали, другой россиянин из ПАОК Магомед Оздоев провел встречу целиком. В прошлый раз Чалов забивал в еврокубках ровно пять лет назад — 28 ноября 2019-го поразил ворота «Лудогорца» (1:1) в пятом туре группового этапа Лиги Европы. Правда, тогда ЦСКА выступил неудачно и с пятью очками не вышел в плей-офф. Вероятно, самый памятный гол Чалова в Европе — мяч «Реалу» в декабре 2018-го, когда армейцы на выезде разгромили мадридский клуб (3:0) на групповом этапе Лиги чемпионов.

Как для него складывается сезон

Федор летом перешел в ПАОК за три миллиона евро. Пока сезон складывается для него тяжело: гол РФШ — лишь второй забитый мяч за 19 игр во всех турнирах. Впервые россиянин отличился в пятом туре чемпионата Греции — подставился под вынос вратаря, после чего мяч рикошетом отправился в сетку «Волоса» (4:1).

«По совокупности причин [уехал в Грецию]. Все вместе. Даже сейчас посмотреть — сыграл с «Галатасараем», «Манчестер Юнайтед», вернулся в детскую мечту. Ну и адекватно понимать свой уровень и двигаться вперед, расти как личность, расширять кругозор — это тоже важно. В общем, комплекс причин», — объяснил Федор в разговоре с «СЭ».

Владимир Федотов и&nbsp;Федор Чалов празднуют победу ЦСКА в&nbsp;Кубке России. 11&nbsp;июня 2023 года. Москва. «Позицию Федотова я не разделял». Интервью Чалова — об уходе из ЦСКА, Греции и России

При этом сейчас Чалов оформил результативное действие во второй игре подряд — 24 ноября вырезал голевую передачу на Абдула Бабу в конце встречи с «Астерасом» в чемпионате Греции (2:1). Тот пас принес ПАОК победу.

Команда идет на втором месте в суперлиге и на один балл отстает от лидирующего «Олимпиакоса» — действующего победителя Лиги конференций. В Лиге Европы ПАОК — на 25-й строчке, с четырьмя очками в пяти турах.

Федор Чалов
ФК ПАОК
Читайте также
Посланник Трампа по Украине Келлог заявил о намерении установить мир силой
Взятки судьям давали криптовалютой. Самарский губернатор раскрыл коррупцию в футболе
Путин ответил шуткой советских времен на вопрос о целях для «Орешника»
Двух штангистов обвиняют в изнасиловании девушки на первенстве России
Судья запретила креститься дзюдоисту на соревнованиях в Москве
Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на саммите ОДКБ
Популярное видео
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Волевая победа «Крыльев», ничья «Факела» и «Динамо»: голы дня
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сожгли флаг и кричали «К черту Палестину!». Новые подробности нападения на фанатов «Маккаби» в Амстердаме

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости