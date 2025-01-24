Пас Чалова приблизил ПАОК к плей-офф, сумасшедшая победа «МЮ», «Аякс» нокаутировал уроженец Ингушетии

Рассказываем о главных события состоявшихся в четверг матчей 7-го тура Лиги Европы.

Хайкин сыграет в плей-офф

«Буде-Глимт» в непростой ситуации, так как чемпионат Норвегии стартует только 30 марта. Потому гол «Маккаби» не удивил, а у Никиты Хайкина не было шансов остановить выскочившего к воротам и пославшего мяч в угол Переца. Однако, как оказалось, с игровым тонусом у скандинавов проблем нет. Тем более стабильно работали фирменные стандарты «Буде». И если удар Мяаття пришелся в перекладину, то Хег образцово замкнул подачу со штрафного

А по истечению часа игры хозяевам удался ударный отрезок. В течение двух минут состоялись гол Эвьена, которого в центре штрафной умным пасом нашел Гундерсен, а Хег оформил дубль, реализовав пенальти. Четвертая победа обеспечила «Буде» участие в плей-офф, да еще и с шансами финишировать в первой восьмерке. Но для этого требуется подвиг через неделю — в гостях у «Ниццы». Та, правда, лишена какой-либо мотивации. Сражаясь в лиге 1 за место в тройке, в Европе «орлята» еще до этого тура потеряли шансы на плей-офф, набрав за семь матчей всего два очка.

ПАОК двумя победами сделал серьезную заявку на плей-офф. Но так как в заключительном туре грекам играть в гостях с «Реал Сосьедад», требовался максимальный результат против «Славии». Эту встречу с первых минут начали Магомед Оздоев и Федор Чалов. Последний оказался в центре внимания после жесткого столкновения с соперником, и пока форвард лежал на газоне у чужой штрафной, чехи отправили мяч в сетку. На счастье хозяев — из очевидного офсайда.

А вскоре «двуглавые орлы» открыли счет по всем правилам с реализованного Швабом пенальти. Ключевым же после перерыва стал отрезок, по ходу которого ПАОК спас Котарски, после чего команда Рэзвана Луческу удвоила свое преимущество. Греки отлично сработали в прессинге, Чалов вступил в отбор, и тот трансформировался в голевую передачу на пробившего под дальнюю штангу Константелиаса.

Впереди у ПАОК битва за плей-офф в Сан-Себастьяне. Сейчас у команды из Салоник и «Реал Сосьедад» по 10 очков. Может так случиться, что за бортом останется либо наш греческий тандем, либо команда все еще травмированного Арсена Захаряна.

Вылет «Карабаха»

«Мы пока не на пике формы. У нас есть некоторые проблемы, но мы знаем, с кем имеем дело», — говорил накануне ключевого матча главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов. И чемпионы Азербайджана начали с быстрого гола, но столь же быстро позволили румынам отыграться при подаче углового. Могло быть и хуже, если бы несколько минут спустя голкипера не подстраховал Медина.

На перерыв «Карабах» мог уйти, ведя в счете. Традиционная активность левого латераля Джафаргулиева вылилась в автогол пытавшегося прервать прострел Дава. Только на четвертой добавленной арбитром минуте ФКСБ снова отыгрался. Ну а сгубила азербайджанцев ошибка вратаря на выходе, после которой Шут ценой разбитого носа (игроку понадобилась замена) по дуге головой отправил мяч под перекладину. Румыны вполне могут финишировать в топ-8. Правда, в последнем туре им принимать «Манчестер Юнайтед». А потерявший и без того призрачные шансы на плей-офф «Карабах» вряд ли улучшит себе настроение в гостях у действующего победителя Лиги конференций «Олимпиакоса». Греки в отличной форме, подтвердив это победой над уволившим на днях главного тренера «Порту» (1:0).

Крутая развязка на «Олд Траффорд»

Матч «МЮ» с «Рейнджерс» был интересен по целому ряду причин. Тут тебе и вечное противостояние Англии и Шотландии, и реакция «красных дьяволов» на слова и действия Рубена Аморима. Португалец после проигрыша «Брайтону» назвал нынешнюю команду худшей в истории клуба, и во время эмоционального общения с футболистами в раздевалке повредил телевизор. Кроме того главный тренер отметил, что его подопечные очень волнуются в играх на «Олд Траффорд», что сказывается на результатах (4 поражения в пяти последних матчах).

Но то в АПЛ, тогда как в ЛЕ Аморим прежде только выигрывал. С «Рейнджерс» после первого тайма на табло горели нули, а гол де Лигта был отменен из-за нарушения правил. Своеобразной компенсацией стал дикий ляп Батленда. Бывший голкипер сборной Англии при подаче Эриксеном углового кулаком отбил мяч в собственные ворота. Сами же «дьяволы» были далеки от идеала в завершении. Гарначо попал в штангу, а промахнувшийся с линии площади ворот Магуайр едва не стал главным антигероем. Его очередной ляп позволил Дессерсу сравнял счет, но в компенсированное время «МЮ» забил, возможно, переломный гол этого сезона. Пока же шикарная подача Лисандро Мартинеса на Бруну Фернандеша (мяч проскочил между ног несчастного Батленда) подарила красной части Манчестера немного счастья. Ну и место в плей-офф с высокими шансами финишировать в топ-8.

Крутой «Лацио» и кошмарная «Рома»

Гарантировавший себе место в топ-8 лидер основного этапа «Лацио» мощно начал игру с «Реал Сосьедад», воспользовавшись несогласованностью вратаря и защитника при подаче со штрафного. А отскочивший к нему мяч вколотил в сетку центральный защитник Хила. Намеком на серьезную борьбу виделось попадание в штангу римских ворот, которому, правда, предшествовал еще более опасный момент хозяев. Баски спаслись благодаря выносу защитника с линии ворот.

Сломало же команду Иманола Альгуасиля глупое удаление Муньоса, который в центре поля нарвался на вторую желтую карточку. «Лацио», словно в хоккее, уложился при розыгрыше лишнего в две минуты. Ворота из убойной позиции поразил Дзакканьи, и довольно быстро уже девятый в сезоне результативный пас записал на свой счет Нуну Тавареш. Подачу португальца головой замкнул Кастельянос, и «Сосьедад» впервые за 22 года пропустил три мяча в первом тайме еврокубкового матча. Причем и в 2003 году постарались итальянцы («Ювентус» в ЛЧ).

Между тем другой римский клуб может остаться без плей-офф. В Нидерландах «Рома» проиграла АЗ, пропустив от удачно вышедшего на замену снайпера голландцев Пэрротта.

«Волки» сейчас на 21-м месте, и на финише основного этапа их ждет сложная игра с «Айнтрахтом». Немецкая команда мотивирована сохранением позиций в топ-8. И хотя ее атакующий потенциал снизила продажа в «Манчестер Сити» Мармуша, уже без египтянина «орлы» обыграли «Ференцварош». «Айнтрахт» сейчас третий, и ему на следующей неделе будет достаточно ничьей в Риме.

Отдушина для «Тоттенхэма» и сенсация в Риге

Если в АПЛ «Тоттенхэм» проваливает сезон и показывает худшие результаты за многие годы, то в ЛЕ «шпоры» в полном порядке. В гостях у «Хоффенхайма» уже к середине первого тайма Мэддисон забил сам, а потом ассистировал Сон Хын Мину. Причем у корейца удар толком не получился, однако рикошет от защитника поставил вратаря в тупик. В свою очередь Остин стабильно спасал лондонцев.

Да, по ходу второго тайма вратарю дважды пришлось капитулировать в ситуациях, когда у него просто не было шансов. Только на первый гол немцев быстро ответил пославший мяч под дальнюю штангу Сон, а в концовке у «деревенских» просто не было времени, чтобы развить успех после второго гола. У команды Ангелоса Постекоглу отличные шансы финишировать в первой восьмерке. Главное — все в руках «Тоттенхэма», а основной раунд он завершает дома со шведским «Эльфсборгом».

Главная сенсация дня произошла в Риге. Местный РФШ уже удивлял домашними ничьими с «Галатасараем» (2:2) и «Андерлехтом» (1:1), но победа над «Аяксом» — грандиозное для латвийского футбола событие. Да, не обошлось без удачи, и, например, Фитц-Джим не забил из позиции, откуда с закрытыми глазами обязан как минимум попадать в створ ворот. Но такие моменты — в том числе и награда за характер и самоотдачу.

Ключевым же событием стал гол Адама Мархиева, который дотащил мяч до штрафной и не оставил шансов Пасверу. Уроженец Назрани — теперь гражданин Финляндии, куда он переехал с семьей в семилетнем возрасте. Мархиев является воспитанником академии «Яро» и клуба ХИК, а также выступает молодежную сборную Финляндии. Четыре года назад он перебрался в юрмальский «Спартак», откуда уходил в аренду в итальянский СПАЛ, после чего подписал многолетний контракт с РФШ.

Стоит добавить, что 22-летний полузащитник — из футбольной семьи. Его отец — родившийся в Грозном Умар Мархиев — играл за «Эрзу», «Уралан» и «Ангушт», в котором потом началась его тренерская карьера. Далее были финские «Яро» и СЯК, армянский «Пюник» и юрмальский «Спартак». С марта 2024 года 56-летний Мархиев-старший снова возглавил «Ангушт», который выступает во второй лиге Б и завершил прошлый сезон на 11-м месте.

Статистика дня

0 поражений у команд Жозе Моуринью в еврокубковых домашних матчах с французскими клубами (+8=4).

8 матчей не отмечается результативными действиями нападающий «Лиона» Ляказетт. Это худшая серия ветерана после возвращения в родной клуб в 2022 году.

14 матчей (=9-5) французские клубы (за исключением «ПСЖ») не могут выиграть в Турции. Правда, нулевая ничья «Лиона» с «Фенербахче» не сильно ухудшила положение претендующих на финиш в топ-8 «ткачей», тогда как команда Жозе Моуринью рискует пролететь мимо плей-офф.

9 поражений в тридцати первых матчах сезона потерпел «Порту», что является худшим результатом за 52 года. «Драконы», которым в последним туре играть в гостях с «Маккаби», рискуют не выйти в плей-офф.